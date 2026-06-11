До 10 лидеров стран приедут в гости к Владимиру Путину

Манила также пригласила Путина на крупные мероприятия АСЕАН осенью 2026 г., а в июле там пройдут мероприятия по линии МИДа. С лидером Филиппин Путин последний раз встречался в 2019 г. – это был Родриго Дутерте, сейчас находящийся в Международном уголовном суде в Гааге. Сингапур объявил в марте 2022 г. о введении финансовых и экспортных санкций против России за военную операцию на Украине. Город-государство запретил своим финансовым учреждениям устанавливать деловые отношения с четырьмя российскими финансовыми организациями – ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанком и банком «Россия». Санкции распространяются на экспорт в Россию товаров двойного назначения, а также на электронику, компьютеры и сферу телекоммуникаций и информационной безопасности. МИД Сингапура объяснял свое решение тем, что, «будучи малым государством, не может принять нарушение Россией суверенитета другой страны». С 2022 г. в Россию из лидеров недружественных стран приезжали лидеры Австрии, Венгрии и Словакии. Последний раз Путин проводил встречу с премьером Сингапура Ли Сяньлуном в 2018 г.