До 10 лидеров стран приедут в гости к Владимиру Путину

До 10 лидеров стран приедут в гости к Владимиру ПутинуСреди них – недружественный Сингапур
Президенту России Владимиру Путину предстоит провести «марафон встреч» на саммите Россия – АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), который пройдет с 17 по 19 июня в Казани. Об этом 10 июня, отвечая на вопрос «Ведомостей», сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В то же время он не стал конкретизировать список высокопоставленных гостей. Предыдущие саммиты Россия – АСЕАН проходили в 2005 г. в Малайзии, в 2010 г. – во Вьетнаме, в 2016 г. – в Сочи и в 2018 г. – в Сингапуре. В 2021 г. такая встреча из-за пандемии коронавируса прошла в формате видеоконференции.
О проведении саммита в Казани было объявлено в апреле 2026 г. на фоне сильно осложнившейся ситуации с поставками энергоресурсов в страны АСЕАН из-за перекрытия Ормузского пролива в конфликте Ирана и США. 17 июня в Казани пройдет деловой форум «Россия – АСЕАН: партнерство без границ» в IT-парке им. Башира Рамеева, а основной политический день предстоит 18 июня в «Казань-экспо» (там же в 2024 г. проходил саммит БРИКС).
Одновременно газета South China Morning Post сообщила, что премьер-министр единственной недружественной России в АСЕАН страны – Сингапура Лоуренс Вонг тоже собирается приехать на саммит в Казань. Свое участие в саммите ранее подтверждали президент Вьетнама То Лам и премьер Камбоджи Хун Манет. Россия с помощью саммита сможет продемонстрировать, что у нее по-прежнему есть авторитет в странах Глобального Юга, считают аналитики гонконгской газеты.
В АСЕАН входит 11 стран Юго-Восточной Азии, где проживает почти 700 млн человек. Ее создавали в 1967 г. Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, которые в 2026 г. председательствуют в организации. Последним участником, вошедшим в АСЕАН, в 2025 г. стал Восточный Тимор. Россия, как сообщал МИД, пригласила 10 лидеров стран и правительств, за исключением Мьянмы, участие которой в организации ограничено неполитическим уровнем после военного переворота 2021 г. Тем не менее приглашение из Москвы было отправлено на уровень спецпредставителя президента Мин Аун Хлайна.
1 июня посол Филиппин в России Игорь Байлен сказал «РИА Новости», что президент страны Фердинанд Маркос-младший, проводящий проамериканский курс, тоже приедет в Казань, где будет председательствовать с Путиным. Но затем у побережья острова Минданао на Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой примерно в 8 баллов, погибло более 40 человек. И пока не известно, поменялись ли вследствие этого планы Маркоса-младшего. Филиппины тоже в марте 2026 г. купили у России первую за пять лет партию нефти.
Манила также пригласила Путина на крупные мероприятия АСЕАН осенью 2026 г., а в июле там пройдут мероприятия по линии МИДа. С лидером Филиппин Путин последний раз встречался в 2019 г. – это был Родриго Дутерте, сейчас находящийся в Международном уголовном суде в Гааге. Сингапур объявил в марте 2022 г. о введении финансовых и экспортных санкций против России за военную операцию на Украине. Город-государство запретил своим финансовым учреждениям устанавливать деловые отношения с четырьмя российскими финансовыми организациями – ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанком и банком «Россия». Санкции распространяются на экспорт в Россию товаров двойного назначения, а также на электронику, компьютеры и сферу телекоммуникаций и информационной безопасности. МИД Сингапура объяснял свое решение тем, что, «будучи малым государством, не может принять нарушение Россией суверенитета другой страны». С 2022 г. в Россию из лидеров недружественных стран приезжали лидеры Австрии, Венгрии и Словакии. Последний раз Путин проводил встречу с премьером Сингапура Ли Сяньлуном в 2018 г.
Но в отличие от других стран с таким статусом контакты России и Сингапура с тех пор не прекратились, а в экономике даже обратная тенденция. В 2024 г. бывший посол России Николай Кудашев говорил, что оборот торговли с Сингапуром составил $4,5 млрд, увеличившись на 81% с 2022 г. Это один из самых крупных торговых партнеров России в АСЕАН. Согласно данным за 2025 г., топ-4 в этом списке заняли Вьетнам, Индонезия, Сингапур и Малайзия, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев (при этом общий объем – относительно скромные $26 млрд. – «Ведомости»).
Во многом рост торговли с Сингапуром обеспечивался за счет покупок им российских энергоресурсов (Сингапур официально не присоединился к ценовому потолку), а также страна активно перепродавала другим странам разбавленную другими сортами российскую нефть. На фоне кризиса на Ближнем Востоке 2026 г. трейдеры в Сингапуре, крупнейшем в мире хабе для заправки судов, тоже начали переходить на российские нефтепродукты, писала Financial Times. И в апреле поставки мазута в Сингапур из России достигли максимума за последние 10 лет.
Традиционно у старающихся поддерживать нейтралитет стран АСЕАН сложилось тесное партнерство со всеми основными центрами силы. Это, в частности, институализировано через формат Восточноазиатского саммита, в котором участвует 18 партнеров сообщества, включая Россию, США, Евросоюз, Японию, Австралию, Южную Корею, Индию, Китай и др.
Для Сингапура и Филиппин, несмотря на введенные санкции первого и проамериканскую политику вторых, важна энергобезопасность, которую может обеспечить как раз Россия, считает Королев. На фоне иранского кризиса эти страны переосмысляют свои отношения с Москвой, которая может долгосрочно закрепиться на рынке нефти и газа и стать стабильным поставщиком энергоносителей. Представительство Сингапура и Филиппин в Казани – сигнал, что государства АСЕАН хотят установить серьезные бизнес-отношения с Россией на официальном уровне, замечает эксперт. Кроме того, будут обсуждаться вопросы продовольственной безопасности, цифровизация, искусственный интеллект, умные города и прочие темы, что войдут в архитектуру деловой программы саммита. На стратегическом уровне, говорит Королев, саммит продемонстрирует, что Россия не находится в изоляции и что Москву в регионе воспринимают всерьез. На страны АСЕАН, безусловно, заметное давление оказывают США, но государства региона выстраивают свою независимую политику и не будут слушать угрозы из Вашингтона, полагает эксперт.
Россия продолжала сотрудничество с Сингапуром на площадках и в форматах асеаноцентричных институтов даже после введения им антироссийских санкций, отмечает директор Центра АСЕАН ИМИ МГИМО Екатерина Колдунова. Филиппины председательствуют в АСЕАН и, таким образом, представляют собой основного контрагента России в проведении саммита в Казани. Участие обеих стран очень значимо – оно демонстрирует продолжающийся диалог и взаимную заинтересованность, несмотря на геополитические перипетии. С точки зрения повестки саммита, продолжает Колдунова, России и АСЕАН важно сверить часы по политическим и экономическим вопросам в условиях турбулентности на Ближнем Востоке и общей нестабильности в мировой политике. Вероятно, будет одобрен и план сотрудничества на 2026–2030 гг. АСЕАН для России, добавляет Колдунова, перспективный рынок сбыта энергоресурсов, удобрений, продукции нефтехимической отрасли, значимое туристическое направление, а также важный партнер в плане культурного и образовательного сотрудничества. Перспективна производственная кооперация, которой всерьез стороны еще не занимались, сотрудничество в сфере IT и микроэлектроники, критических материалов, резюмирует эксперт.