Филиппины попросили о первой встрече президента Маркоса-младшего с Путиным

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину предстоит провести «марафон встреч» на саммите Россия – АСЕАН, который состоится с 17 по 19 июня. В то же время Песков не стал конкретизировать список высокопоставленных гостей. Предыдущие саммиты «Россия – АСЕАН» проходили в 2005 г. в Малайзии, в 2010 г. – во Вьетнаме, в 2016 г. – в Сочи и в 2018 г. – в Сингапуре. В 2021 г. такая встреча из-за пандемии коронавируса прошла в формате видеоконференции.