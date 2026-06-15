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Филиппины попросили о первой встрече президента Маркоса-младшего с Путиным

Ведомости

Филиппины запросили двустороннюю встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего с Владимиром Путиным на саммите «Россия – АСЕАН» (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Казани. Об этом посол республики в Москве Игорь Байлен сообщил «Известиям».

Дипломат отметил, что для двух лидеров эта встреча станет первой. Они обсудят прогресс в двустороннем диалоге между Филиппинами и Россией. При этом подписывать какие-либо соглашения на полях саммита не планируется.

По словам Байлена, встреча будет короткой, так как у президента России, вероятно, запланированы переговоры почти со всеми 11 участниками АСЕАН. После завершения саммита 18 июня состоится совместная пресс-конференция Путина и Маркоса.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину предстоит провести «марафон встреч» на саммите Россия – АСЕАН, который состоится с 17 по 19 июня. В то же время Песков не стал конкретизировать список высокопоставленных гостей. Предыдущие саммиты «Россия – АСЕАН» проходили в 2005 г. в Малайзии, в 2010 г. – во Вьетнаме, в 2016 г. – в Сочи и в 2018 г. – в Сингапуре. В 2021 г. такая встреча из-за пандемии коронавируса прошла в формате видеоконференции.

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