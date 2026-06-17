Премьер Малайзии поднимет тему увеличения поставок нефти на встрече с Путиным

16 июня президент США Дональд Трамп заявил на саммите «Группы семи» (G7), что Вашингтон может восстановить санкции против российской нефти в связи с достижением мирного соглашения с Ираном и открытием Ормузского пролива. 13 марта управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) разрешило поставки нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Как отмечал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, речь шла примерно о 100 млн баррелей в транзите. Мера продлевалась, последний раз – до 17 июня.