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Главная / Политика /

Премьер Малайзии поднимет тему увеличения поставок нефти на встрече с Путиным

Ведомости

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим намерен обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным возможность увеличения поставок российской нефти. Об этом Ибрагим заявил ТАСС на полях делового форума «Россия – АСЕАН» в Казани.

«Есть много идей. Я обсужу их с президентом Путиным сегодня вечером», – ответил он на вопрос, готова ли Малайзия нарастить поставки российской нефти.

16 июня президент США Дональд Трамп заявил на саммите «Группы семи» (G7), что Вашингтон может восстановить санкции против российской нефти в связи с достижением мирного соглашения с Ираном и открытием Ормузского пролива. 13 марта управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) разрешило поставки нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Как отмечал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, речь шла примерно о 100 млн баррелей в транзите. Мера продлевалась, последний раз – до 17 июня.

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