Президент Филиппин пригласил Путина на саммит АСЕАН в Маниле
Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить в ноябре Филиппины, где пройдет очередной саммит АСЕАН. Соответствующее предложение озвучил лидер этой страны Фердинанд Маркос-младший на саммите организации в Казани.
«Как председатель, я хотел бы пригласить вас принять участие в 25-м саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле в ноябре этого года», – сказал Маркос-младший на встрече с Путиным.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.
В АСЕАН входит 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.