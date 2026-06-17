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Президент Филиппин пригласил Путина на саммит АСЕАН в Маниле

Ведомости

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить в ноябре Филиппины, где пройдет очередной саммит АСЕАН. Соответствующее предложение озвучил лидер этой страны Фердинанд Маркос-младший на саммите организации в Казани.

«Как председатель, я хотел бы пригласить вас принять участие в 25-м саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле в ноябре этого года», – сказал Маркос-младший на встрече с Путиным.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня.

В АСЕАН входит 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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