Лидеры зарубежных делегаций прибыли на саммит «Россия – АСЕАН» в Казани
Главы иностранных делегаций начали прибывать в международный выставочный центр «Казань экспо», где проходит саммит «Россия – АСЕАН». Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
На площадке уже находятся премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао, премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, президент Филиппин Фердинанд Маркос и другие участники форума.
Программа саммита начнется с традиционной церемонии совместного фотографирования. После этого лидеры отправятся на пленарное заседание, которое откроют президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос как сопредседатели встречи. Далее запланированы выступления руководителей делегаций и обсуждение актуальных международных и региональных вопросов в закрытом формате. По итогам саммита ожидается принятие ряда совместных документов.
После пленарной части состоится рабочий завтрак глав делегаций, посвященный вопросам евразийской интеграции. Затем Путин и Маркос выступят с заявлениями для прессы.
На полях форума российский лидер проведет серию двусторонних переговоров. В графике президента значатся встречи с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом, премьер-министром Восточного Тимора Шананой Гужмао, премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом.