Лидеры зарубежных делегаций прибыли на саммит «Россия – АСЕАН» в Казани

Программа саммита начнется с традиционной церемонии совместного фотографирования. После этого лидеры отправятся на пленарное заседание, которое откроют президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос как сопредседатели встречи. Далее запланированы выступления руководителей делегаций и обсуждение актуальных международных и региональных вопросов в закрытом формате. По итогам саммита ожидается принятие ряда совместных документов.