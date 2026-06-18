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Лидеры зарубежных делегаций прибыли на саммит «Россия – АСЕАН» в Казани

Ведомости

Главы иностранных делегаций начали прибывать в международный выставочный центр «Казань экспо», где проходит саммит «Россия – АСЕАН». Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

На площадке уже находятся премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао, премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, президент Филиппин Фердинанд Маркос и другие участники форума.

Программа саммита начнется с традиционной церемонии совместного фотографирования. После этого лидеры отправятся на пленарное заседание, которое откроют президент РФ Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос как сопредседатели встречи. Далее запланированы выступления руководителей делегаций и обсуждение актуальных международных и региональных вопросов в закрытом формате. По итогам саммита ожидается принятие ряда совместных документов.

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Политика / Международные отношения

После пленарной части состоится рабочий завтрак глав делегаций, посвященный вопросам евразийской интеграции. Затем Путин и Маркос выступят с заявлениями для прессы.

На полях форума российский лидер проведет серию двусторонних переговоров. В графике президента значатся встречи с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом, премьер-министром Восточного Тимора Шананой Гужмао, премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом.

17 июня Путин уже провел встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, султаном Брунея Хассаналом Болкиахом и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Кроме того, в Казань прибыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, которого также принял президент России.

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