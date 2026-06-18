Деньги, бизнес, матушка-Земля: первый день саммита с АСЕАН

Деньги, бизнес, матушка-Земля: первый день саммита с АСЕАНСаммит может дать импульс отношениям с Юго-Восточной Азией
В Казани 17 июня стартовали мероприятия с участием лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН ). В этот же день президент России Владимир Путин прибыл в Татарстан. Путин в начале мероприятий провел встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим (впервые с момента его прихода к власти в 2022 г.), с которым они 18 июня будут сопредседательствовать на заседании основного саммита, и султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом.
На встрече с Маркосом Путин напомнил, как его отец – тоже президент Фердинанд Маркос – в СССР в 1967 г. подписывал совместное коммюнике об установлении межгосударственных связей. Маркос, в свою очередь, пригласил Путина на саммит АСЕАН, который пройдет 10–12 ноября в Маниле. Среди приоритетных тем для взаимодействия с Россией – безопасность и энергетика, сказал он. Филиппины на фоне роста цен на нефть после начала конфликта на Ближнем Востоке и объявления чрезвычайной ситуации в сфере энергетики в стране обратились к России для закупки нефти. Султану Брунея же Путин сказал, что его стране удается сохранять «сбалансированную позицию в международных делах, в том числе по очень сложным сюжетам, драматическим сюжетам».
Утром 17 июня открылся деловой форум «Россия – АСЕАН: партнерство без границ» в «новом IT-парке», где накануне анонсировалось участие премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Но неожиданно утром в список участников добавился еще ряд авторитетных спикеров: помимо генсека АСЕАН Као Ким Хорна там еще оказались премьер Таиланда Анутин Чарнвиракул и премьер Вьетнама Ле Минь Хынг. Российская сторона была представлена министром экономразвития Максимом Решетниковым и премьером Татарстана Алексеем Песошиным.
Малазийский премьер накануне вечером прилетел в столицу Татарстана, сопроводив сообщение в соцсетях хитом «Матушка земля» Татьяны Куртуковой. Премьер пояснил журналистам, что он и его дети «обожают» этот трек.
Премьер отметил принципы, важные для его страны, где растет средний класс и идет строительство цифровой экономики, – это мировая торговая система, «основанная на правилах». Уже после сессии Ибрагим, отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей», сказал убедительно, что его страна смело развивает военное сотрудничество с Россией: «Оно идет, да!» На уточнение, что именно оно в себе несет, он заверил, что «здесь нет ограничений». «Мы – независимая страна. АСЕАН проявляет восприимчивость, и мы дружелюбны ко всем, включая Россию», – чуть скорректировал свой запал премьер под конец реплики.
Малайзия вынуждена соблюдать американские санкции в своем военно-техническом сотрудничестве с Россией, но ее рынок в перспективе не закрыт, отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Малайзия располагает примерно 30 истребителями МиГ-29N и Су-30МКМ российского производства, из которых 18 Су-30МКМ поставлены относительно недавно, в конце 2000-х гг., и имеют значительный ресурс, добавил Пухов.
Ибрагим держит в голове, что сейчас он находится в России, и поэтому делает здесь красивые политические заявления, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев. Сейчас открытого военно-технического сотрудничества у России с Малайзией нет, по крайней мере на уровне поставок вооружения в эту страну. «Вторичные [американские] санкции в этом плане убивают абсолютно все», – подчеркивает эксперт. Что же касается торговли, основанной на правилах, по Ибрагиму, то речь идет о нормах ВТО плюс преференциальных режимах вроде зон свободной торговли. Но главное – он имеет в виду отказ от тарифных войн, это завуалированная критика президента США Дональда Трампа и такой подход устраивает Россию, заключает аналитик.
Общее настроение выступающих можно свести к формуле «хорошо, но мало». При имеющемся потенциале показатель товарооборота АСЕАН и России всего в $17,8 млрд выглядит скромно (для сравнения: с Китаем у блока он превысил в 2025 г. $1 трлн). Премьеры Таиланда и Вьетнама хотя и разными словами, но высказали очень похожую идею: стать проводником в АСЕАН для закрепления связей с российским бизнесом. Первый также напомнил, что для многих россиян его страна стала почти вторым домом. По его словам, за 2025 г. в Таиланд прибыло почти 2 млн россиян.
Тайский лидер, занявший во многом неожиданно пост премьера по итогам последнего внутреннего политкризиса 2025 г., рекламировал свою страну и с непривычных ракурсов. «Мы также являемся региональным лидером в области продовольствия и сельского хозяйства, туризма, медицинских услуг и зеленого перехода. Мы также инвестируем в передовые отрасли, такие как цифровые экосистемы, центры обработки данных, производство чипов и полупроводников», – сказал он. Вьетнамский премьер предложил озаботиться транспортной взаимосвязанностью российского Дальнего Востока с Юго-Восточной Азией.
В I квартале 2026 г. на фоне кризиса в Ормузском проливе поставки России минерального топлива и нефти в регион выросли на 40%, отметил Решетников. К 18.30 в Академический театр им. Камала стали прибывать главы делегаций – участников саммита АСЕАН. В театре их встречали гармонисты, играющие национальные татарские песни. После совместного фотографирования главы делегаций приняли участие в торжественном приеме от имени президента России, где произносились тосты.
«Мы встречаемся в Казани, красивом и древнем городе, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие нашей страны, ее уникальное историческое и духовное наследие и при этом является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом», – сказал президент, выразив уверенность, что гости почувствуют радушие российского народа. Президент напомнил, что в свое время Советский Союз помог многим странам Юго-Восточной Азии освободиться от наследия колониальной эпохи. Сейчас же Россия и АСЕАН выступают за справедливое мироустройство, отстаивают равенство государств и признают культурно-цивилизационное разнообразие мира, сказал он.
Затем Путин провел еще две двусторонние встречи, одну из них с Ибрагимом. Последний раз до этого они виделись в мае 2025 г., когда Ибрагим был с визитом в Москве. А в завершение дня Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. 16 июня Фидан встречался с главой МИДа Сергеем Лавровым и после встречи заявил, что Россия и Украина должны вернуться к переговорам, а Анкара готова содействовать мирному диалогу.
Заседания саммита Россия – АСЕАН состоятся 18 июня. Тогда же президент проведет еще шесть встреч с главами делегаций стран АСЕАН, которые приехали в Казань.