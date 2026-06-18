Деньги, бизнес, матушка-Земля: первый день саммита с АСЕАН

На встрече с Маркосом Путин напомнил, как его отец – тоже президент Фердинанд Маркос – в СССР в 1967 г. подписывал совместное коммюнике об установлении межгосударственных связей. Маркос, в свою очередь, пригласил Путина на саммит АСЕАН, который пройдет 10–12 ноября в Маниле. Среди приоритетных тем для взаимодействия с Россией – безопасность и энергетика, сказал он. Филиппины на фоне роста цен на нефть после начала конфликта на Ближнем Востоке и объявления чрезвычайной ситуации в сфере энергетики в стране обратились к России для закупки нефти. Султану Брунея же Путин сказал, что его стране удается сохранять «сбалансированную позицию в международных делах, в том числе по очень сложным сюжетам, драматическим сюжетам».