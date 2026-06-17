«Добро пожаловать, господин министр»: как прошла беседа Путина и Фидана

«Добро пожаловать, господин министр»: как прошла беседа Путина и ФиданаПрезидент встретился с главой МИД Турции на полях саммита Россия – АСЕАН
Владимир Путин 17 июня в Казани встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Глава МИД Турции был с визитом в России, встречался со своим коллегой Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу, а сегодня был принят и главой государства. Последний раз Путин встречался с Фиданом в Кремле 26 мая 2025 г.
Путин поприветствовал Фидана в России, отметив его прошедшие контакты с российскими чиновниками. «Отношения между нашими странами развиваются по восходящей. Мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием – и в значительной степени, прежде всего, благодаря позиции, которую занимает президент Турецкой республики господин Эрдоган», – заявил Путин. Он попросил передать привет лидеру Турции, добавив, что его всегда рады видеть в России. «Добро пожаловать, господин министр», – закончил Путин.
Фидан поблагодарил Путина за встречу и передал ему привет от Реджепа Тайипа Эрдогана. «Действительно, в регионе в нашем и в мире очень насыщенная международная повестка дня, и ваш опыт в этом плане имеет очень большое значение. Очень много вопросов есть, которые нам необходимо обсуждать», – сказал министр. По его словам, последние дни у него была насыщенная программа в России. Традиционно протокольная часть беседы с представителем Турции оказалась короткой.
На встречах Фидана в Москве с Лавровым и Шойгу одной из основных тем был конфликт на Украине. Лавров по итогам переговоров говорил, что озабоченность вызывают попытки Киева устраивать провокации с судами, которые везут в Турцию зерно, а также постоянные угрозы терактов против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Шойгу же на переговорах напомнил о том, что весной 2022 г. в Турции проходили переговоры России с Украиной, было подготовлено соглашение, и если бы не «вмешательство со стороны Запада, у нас тогда были все возможности завершить эту работу».
Фидан в свою очередь подчеркнул, что Турция готова сделать все возможное для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, России и Украине необходимо сесть за стол переговоров, Турция же может предоставить для этого площадку.
В Казани 17-18 июня проходит саммит Россия – АСЕАН. Пленарное заседание саммита состоится 18 июня. На полях саммита Путин проведет десять встреч. Уже состоялись его беседы с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, султаном Брунея Даруссалам Хассаналом Болкиахом, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. На следующий день после саммита президент также встретится с премьер-министром Лаоса Сонсайем Сипхандоном, премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом, премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, премьер-министром Восточного Тимора Шананой Гужмао.