«Добро пожаловать, господин министр»: как прошла беседа Путина и Фидана

На встречах Фидана в Москве с Лавровым и Шойгу одной из основных тем был конфликт на Украине. Лавров по итогам переговоров говорил, что озабоченность вызывают попытки Киева устраивать провокации с судами, которые везут в Турцию зерно, а также постоянные угрозы терактов против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Шойгу же на переговорах напомнил о том, что весной 2022 г. в Турции проходили переговоры России с Украиной, было подготовлено соглашение, и если бы не «вмешательство со стороны Запада, у нас тогда были все возможности завершить эту работу».