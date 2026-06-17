Путин назвал Малайзию «давним и надежным партнером России»
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Казани, куда глава малайзийского правительства прибыл для участия в саммите, посвященном 35-летию отношений России с АСЕАН. Встреча прошла в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, передает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что первая встреча лидеров двух стран в формате Россия – АСЕАН состоялась именно в Малайзии в 2005 г., и подчеркнул, что Москва высоко ценит поддержку Куала-Лумпуром развития стратегического партнерства с ассоциацией. Стороны координируют действия в ООН, БРИКС и Организации исламского сотрудничества.
Российский лидер назвал Малайзию «давним и надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе», отметив, что взаимодействие строится на принципах взаимного уважения. В следующем году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений, и, по словам Путина, стороны подходят к этой дате «с большим позитивным опытом взаимовыгодного сотрудничества».
Президент подчеркнул активизацию политического диалога, напомнив о визитах высокого уровня: встрече с Анваром Ибрагимом в мае 2025 г., а также о визитах в Россию верховного правителя Малайзии султана Ибрагима – в этом году он приезжал в Санкт-Петербург и в мае 2026 г. был в Москве на праздновании 81-й годовщины Победы.
По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 12,9%, что Путин назвал «хорошим результатом». Стороны также обсудили сотрудничество в образовании, науке, технологиях, туризме и гуманитарной сфере.
Глава российского государства на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани также провел встречу с султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом. В ходе переговоров Путин указал на перспективы расширения взаимодействия в сфере туризма и гуманитарных обменов. По его словам, развитию контактов способствует действующий между странами двухнедельный безвизовый режим. До этого Путин провел переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, который впервые посетил Россию.
Заседания саммита Россия – АСЕАН состоятся 18 июня. Тогда же президент проведет еще шесть встреч с главами делегаций стран АСЕАН, которые приехали в Казань.