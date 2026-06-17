Путин назвал Малайзию «давним и надежным партнером России»

Президент подчеркнул активизацию политического диалога, напомнив о визитах высокого уровня: встрече с Анваром Ибрагимом в мае 2025 г., а также о визитах в Россию верховного правителя Малайзии султана Ибрагима – в этом году он приезжал в Санкт-Петербург и в мае 2026 г. был в Москве на праздновании 81-й годовщины Победы.