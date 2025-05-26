Глава турецкого МИДа приехал говорить с российскими властями

Глава турецкого МИДа приехал говорить с российскими властямиАнкара пытается закрепить за собой роль главного модератора в украинском конфликте
Российский президент Владимир Путин 26 мая принял в Кремле министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. С российской стороны на встрече был министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщила пресс-служба российского президента. На следующий день Фидан продолжит переговоры с Лавровым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, передал утром 26 мая ТАСС со ссылкой на источник в турецком дипведомстве. Перед началом переговоров с Путиным турецкий министр встретился и с помощником президента РФ Владимиром Мединским – главой российской делегации на переговорах с Украиной, сообщила пресс-служба турецкого МИДа в соцсети Х.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что основной темой переговоров Путина с Фиданом станут вопросы урегулирования украинского кризиса и развития двусторонних отношений. Он добавил, что у Москвы пока нет понимания по поводу места и времени проведения следующего раунда переговоров. Как писало 24 мая Anadolu, в Москве Фидан, вероятно, попытается подтвердить посредническую роль Турции в украинском конфликте.
Это первый визит представителя Турции в Россию после возобновления 16 мая прерванных в апреле 2022 г. прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Там турецкая сторона выступила посредником. Встреча не привела к существенному прогрессу. Но по ее итогам стороны договорились представить меморандумы, в которых изложат свое видение возможного будущего прекращения огня, а также провести обмен пленными «1000 на 1000» (завершился 25 мая).
Кроме опыта посредничества в стамбульских переговорах апреля 2022 г., в июле того же года Анкара содействовала заключению черноморской зерновой сделки по созданию безопасного морского коридора для агропродуктов из черноморских портов Украины. Через год Москва отказалась ее продлевать, сославшись на невыполнение Западом российской части сделки.
Главная тема в повестке визита Фидана – украинское урегулирование, уверен президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Анкаре важно сохранить роль основного модератора в конфликте, она хочет выяснить видение и ожидания российских властей для выработки предложений для Москвы и Киева, объяснил эксперт: «Анкара ведет рутинную посредническую работу для поиска точек соприкосновения враждующих сторон».
По данным Anadolu, Фидан в Москве затронет также ситуацию в Сирии, где остаются российские базы, а после свержения Башара Асада выросло турецкое влияние, а также ситуацию в секторе Газа на Южном Кавказе. На встрече глав МИДов стороны планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии, где Анкара и Москва поддерживают разные фракции, судоходство в Черном море и развитие платформы «3 + 3» (кроме России и Турции, входят Иран, Армения и Азербайджан, а Грузия отказывается участвовать в проектах с присутствием Москвы), уточняла 25 мая пресс-служба российского МИДа.
Другие важные темы – продолжение строительства АЭС «Аккую» (возводит «Росатом»), эксплуатация газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», сотрудничество в сфере туризма. По данным МИД России, в 2024 г. Турцию посетило 6,7 млн россиян – 12,7% от общего турпотока страны.
В Москве для Фидана важно провести сверку часов по двустороннему сотрудничеству и проблемам Ближнего Востока, включая иранскую, согласен доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюрре. «А отмена санкций США против Сирии после визита Дональда Трампа в Эр-Рияд открыла окна возможностей для сотрудничества России и Турции на сирийском направлении», – добавил он.
После активизации атак Израиля по территории Сирии, вызвавших эскалацию в турецко-израильских отношениях, Анкара хотела бы подключить Москву к урегулированию кризиса, предполагает Дюрре. «Возможно, что Фидан также передаст приглашение российскому президенту посетить Турцию», – заключил эксперт.