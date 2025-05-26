Глава турецкого МИДа приехал говорить с российскими властями

По данным Anadolu, Фидан в Москве затронет также ситуацию в Сирии, где остаются российские базы, а после свержения Башара Асада выросло турецкое влияние, а также ситуацию в секторе Газа на Южном Кавказе. На встрече глав МИДов стороны планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии, где Анкара и Москва поддерживают разные фракции, судоходство в Черном море и развитие платформы «3 + 3» (кроме России и Турции, входят Иран, Армения и Азербайджан, а Грузия отказывается участвовать в проектах с присутствием Москвы), уточняла 25 мая пресс-служба российского МИДа.