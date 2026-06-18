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Путин открыл пленарное заседание саммита «Россия – АСЕАН»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании саммита «Россия – АСЕАН», который проходит в Казани.

Наряду с Путиным пленарное заседание открыл президент Филиппин Фердинанд Маркос как сопредседатель встречи.

В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев и глава Росатома Алексей Лихачев.

Кроме того, на саммите присутствуют глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, руководитель протокола президента Владислав Китаев и постоянный представитель президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.

Корреспондент «Ведомостей» сообщал, что главы иностранных делегаций начали прибывать в международный выставочный центр «Казань экспо», где проходит саммит «Россия – АСЕАН».

На площадке уже находятся премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмао, премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, президент Филиппин Фердинанд Маркос и другие участники форума.

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