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Глава Татарстана доложил Путину о контрактниках и межконфессиональных вопросах

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который доложил главе государства о ситуации с набором военнослужащих для участия в спецоперации, экономическом развитии региона и межконфессиональном сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Минниханов рассказал, что с начала спецоперации в феврале 2022 г. общее число контрактников и мобилизованных в республике составляет 38 169 человек.

«В целом все плановые значения по контрактникам, по поддержке, по работе по прошлому году – 12 951 [человек] – перевыполнили. По этому году тоже идем с перевыполнением, плановые задания отрабатываем», – сообщил глава Татарстана, добавив, что региональные власти направили более 36 млрд руб. «по всем направлениям».

В республике 15 Героев России, в том числе семь – посмертно, а орденов Мужества удостоены 1829 военнослужащих. На восстановление Лисичанска и Рубежного в Луганской народной республике (ЛНР) власти Татарстана направили уже 2,6 млрд руб.

Глава Татарстана также отметил, что в республике нет межнациональных и религиозных конфликтов, а общественно-политическая ситуация в порядке. Путин обратил внимание на то, что число зарегистрированных религиозных организаций – самое большое в России. Минниханов ответил, что власти в Татарстане поддерживают всех.

«Ровное и благожелательное отношение ко всем представителям. <...> И у вас это получается. Спасибо большое», – сказал Путин.

По словам Минниханова, по поручению президента ведется работа с исламским миром и российскими исламскими организациями, всем оказывается полная поддержка, «кто бы это ни был: православный, старовер, еврей».

Что касается социально-экономических параметров, то глава Татарстана, в том числе, доложил, что на долю республики приходится 3% валового внутреннего продукта (ВВП) России. В регионе производится 24% полиэтилена, 41% каучуков, 61% грузовых шин, 30% грузовых автомобилей. Еще 7% составляет добыча нефти. Путин подчеркнул, что доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта показала рост почти вдвое, и назвал это очень хорошим показателем.

Президент России начал серию встреч с главами регионов, получившими поддержку от него для переизбрания в 2025 г., в середине февраля. 13 февраля Путин провел встречу по видеоконференцсвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом, а до этого, 11 февраля, одобрил переизбрание главы Калужской области Владислава Шапши.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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