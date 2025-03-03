Глава Татарстана доложил Путину о контрактниках и межконфессиональных вопросах

«В целом все плановые значения по контрактникам, по поддержке, по работе по прошлому году – 12 951 [человек] – перевыполнили. По этому году тоже идем с перевыполнением, плановые задания отрабатываем», – сообщил глава Татарстана, добавив, что региональные власти направили более 36 млрд руб. «по всем направлениям».