Владимир Путин начал встречи с губернаторами, идущими на переизбрание

Владимир Путин начал встречи с губернаторами, идущими на переизбраниеПервые в очереди – главы Калужской и Брянской областей
Владимир Путин на этой неделе начал серию встреч с главами регионов, которые получили поддержку от президента для переизбрания в 2025 г. 13 февраля он провел встречу по видеоконференцсвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Глава региона рассказал о ситуации в приграничье. По его словам, регион «постоянно подвергается атакам со стороны вооруженных формирований Украины». «Ситуация непростая, но контролируемая», паники среди жителей нет, регион развивается, сказал Богомаз. Доходы выросли с 26,5 млрд до 73,6 млрд руб. за последние 10 лет.
«11 лет моей работы в должности губернатора в сентябре заканчиваются. Многие задачи решены, но еще много задач, которые требуют решения. Понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке моих земляков, жителей Брянской области, я готов продолжить эту работу – на ваше решение», – завершил свою речь Богомаз. Путин отметил, что работа «идет стабильно, ритмично, многие задачи, которые стоят перед регионом, решаются», поэтому он пожелал Богомазу удачи.
До этого 11 февраля «благословение» на переизбрание получил глава Калужской области Владислав Шапша. Губернатор также рассказал президенту о социально-экономическом развитии области. Шапша доложил Путину, что на посту главы региона завершаются пять лет его работы, «многие задачи решены, еще больше задач, конечно, осталось и вопросов, и проблем, которые требуют решения». Поэтому он спросил, считает ли президент возможным, чтобы он возглавлял регион и дальше. Путин отметил, что у главы региона «в целом все получается», но есть вещи, на которые надо обратить дополнительное внимание.
Подобные встречи с главами регионов, которым предстоит переизбрание, являются сигналом для административной машины, что интрига исчерпана, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, такая интрига, в частности, была вокруг Богомаза. «Кроме того, это пас для чиновника использовать позицию Путина в избирательной кампании – принято считать, что это очень важно», – считает эксперт. Такие встречи стали способом заблаговременного снятия напряженности по поводу сохранения губернаторов, согласен и вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Фактически они означают запуск активной подготовки к выборам». Попадание в число первых Шапши легко объяснимо его близостью к внутриполитическому блоку Кремля, полагает эксперт. «А встреча с Богомазом прервала обсуждения его возможной отставки на фоне прежней серии уголовных дел против ряда его чиновников и рассуждений о том, что в приграничном регионе может понадобиться руководитель другого типа», – говорит Туровский.
Единый день голосования пройдет 14 сентября 2025 г. Это будут последние региональные выборы перед федеральной кампанией по выборам депутатов Госдумы в 2026 г. Прямые губернаторские выборы на данный момент планируются в 18 регионах, еще в одном – Ненецком автономном округе – выборы будут через голосование в парламенте. Досрочные выборы глав регионов запланированы в Тамбовской, Ростовской, Курской областях, Коми, Еврейской автономной области, где губернаторы сменились в ноябре – декабре 2024 г., а также в Новгородской области, где глава региона ушел со своего поста 7 февраля.
Первый срок на посту глав регионов кроме Шапши истекает у Михаила Развожаева (Севастополь), Игоря Кобзева (Иркутская обл.), Дмитрия Махонина (Пермский край), Олега Николаева (Чувашия), Александра Цыбульского (Архангельская обл., встречался с Путиным в ноябре 2024 г., правда, официально не просил разрешения пойти на выборы), Владимира Солодова (Камчатка). Ранее «Ведомости» писали, что Кобзев в ближайшее время может получить добро на переизбрание.
Также осенью выборы запланированы в регионах, где главы не первый срок находятся на своих постах, – это глава Татарстана Рустам Минниханов (с 2010 г.), Краснодарского края – Вениамин Кондратьев (с 2015 г.), Ленинградской области – Александр Дрозденко (с 2012 г.), Костромской области – Сергей Ситников (с 2012 г.). О возможном переназначении Ситникова «Ведомости» писали 11 февраля.