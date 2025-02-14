Владимир Путин начал встречи с губернаторами, идущими на переизбрание

Подобные встречи с главами регионов, которым предстоит переизбрание, являются сигналом для административной машины, что интрига исчерпана, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, такая интрига, в частности, была вокруг Богомаза. «Кроме того, это пас для чиновника использовать позицию Путина в избирательной кампании – принято считать, что это очень важно», – считает эксперт. Такие встречи стали способом заблаговременного снятия напряженности по поводу сохранения губернаторов, согласен и вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Фактически они означают запуск активной подготовки к выборам». Попадание в число первых Шапши легко объяснимо его близостью к внутриполитическому блоку Кремля, полагает эксперт. «А встреча с Богомазом прервала обсуждения его возможной отставки на фоне прежней серии уголовных дел против ряда его чиновников и рассуждений о том, что в приграничном регионе может понадобиться руководитель другого типа», – говорит Туровский.