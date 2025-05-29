Минцифры России прорабатывает интеграцию «Госуслуг» с мессенджером Max
Минцифры России прорабатывает возможность интеграции портала «Госуслуги» с мессенджером Max. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев во время мероприятия Tadviser Summit.
По его словам, соответствующее решение пока не принято. Кроме того, ведомство рассматривало запуск портала в Telegram, но от этой идеи отказались, поскольку «не решились с определенными моментами». Шадаев добавил, что сейчас рассматривается возможность интеграции только с российскими сервисами.
28 мая Шадаев рассказал, что Минцифры рассматривает возможность замены смс с кодом для изменения пароля на «Госуслугах» другими способами, среди которых очное посещение МФЦ, биометрическая идентификация и подтверждение через банковские или другие доверенные приложения. Инициатива обсуждалась в рамках второго антифрод-пакета по борьбе с мошенничеством.
В настоящий момент пользователи могут восстановить доступ к порталу на самом сайте через соответствующую форму, через приложения «Сбера», «Почта банка» и РНКБ, а также при личном посещении МФЦ.