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Минцифры России прорабатывает интеграцию «Госуслуг» с мессенджером Max

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Минцифры России прорабатывает возможность интеграции портала «Госуслуги» с мессенджером Max. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев во время мероприятия Tadviser Summit.

По его словам, соответствующее решение пока не принято. Кроме того, ведомство рассматривало запуск портала в Telegram, но от этой идеи отказались, поскольку «не решились с определенными моментами». Шадаев добавил, что сейчас рассматривается возможность интеграции только с российскими сервисами.

28 мая Шадаев рассказал, что Минцифры рассматривает возможность замены смс с кодом для изменения пароля на «Госуслугах» другими способами, среди которых очное посещение МФЦ, биометрическая идентификация и подтверждение через банковские или другие доверенные приложения. Инициатива обсуждалась в рамках второго антифрод-пакета по борьбе с мошенничеством.

В настоящий момент пользователи могут восстановить доступ к порталу на самом сайте через соответствующую форму, через приложения «Сбера», «Почта банка» и РНКБ, а также при личном посещении МФЦ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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