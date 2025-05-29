Минцифры России прорабатывает интеграцию «Госуслуг» с мессенджером Max

По его словам, соответствующее решение пока не принято. Кроме того, ведомство рассматривало запуск портала в Telegram, но от этой идеи отказались, поскольку «не решились с определенными моментами». Шадаев добавил, что сейчас рассматривается возможность интеграции только с российскими сервисами.