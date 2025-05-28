Минцифры рассматривает отказ от SMS для смены пароля на «Госуслугах»

Однако, по словам независимого аналитика, автора Telegram-каналов @abloud62 и @RUSmicro Алексея Бойко, эта инициатива весьма напоминает принуждение к сдаче и использованию биометрии, особенно если портал «Госуслуги» будет требовать периодически обновлять свой пароль и для этого тоже нельзя будет обойтись SMS. Кроме того, продолжает эксперт, отказ от SMS для смены пароля на «Госуслугах» затруднит жизнь многих людей, особенно тех, кто не слишком мобилен, живет или находится за много километров от ближайшего МФЦ.