Минцифры определит смягчающие обстоятельства по штрафам за утечку информации

Минцифры совместно с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и участниками отрасли информационной безопасности (ИБ) обсуждают перечень мероприятий, которые компании должны выполнять для получения смягчающих обстоятельств в случае получения штрафа за утечку персональных данных. Об этом сообщила директор по стратегическим проектам Ассоциации больших данных Ирина Левова на форуме Positive Hack Days 2025.