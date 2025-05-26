Минцифры определит смягчающие обстоятельства по штрафам за утечку информации

Минцифры определит смягчающие обстоятельства по штрафам за утечку информацииСейчас закон не дает четких определений по этому поводу
Минцифры совместно с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и участниками отрасли информационной безопасности (ИБ) обсуждают перечень мероприятий, которые компании должны выполнять для получения смягчающих обстоятельств в случае получения штрафа за утечку персональных данных. Об этом сообщила директор по стратегическим проектам Ассоциации больших данных Ирина Левова на форуме Positive Hack Days 2025.
Речь идет о новелле в законе «О персональных данных». Новые требования вступят в силу 30 мая, они предполагают ужесточение требований к защите персональных данных, а также вводят оборотные штрафы за повторную утечку.
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