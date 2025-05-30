Песков поддержал идею создания в РФ многофункционального цифрового сервиса

«Конечно, национальный мессенджер, и, возможно, не один, должен появиться в нашей стране. Тут я хотел бы добавить, здесь тоже должна быть конкурентная среда, потому что мессенджеры во всем мире развиваются только в условиях весьма и весьма жесткой конкуренции», – отметил Песков.