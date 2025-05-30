Песков поддержал идею создания в РФ многофункционального цифрового сервиса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею создания многофункционального цифрового сервиса в РФ. Но, по его словам, новый сервис должен быть конкурентоспособным по сравнению с зарубежными аналогами.
«Конечно, национальный мессенджер, и, возможно, не один, должен появиться в нашей стране. Тут я хотел бы добавить, здесь тоже должна быть конкурентная среда, потому что мессенджеры во всем мире развиваются только в условиях весьма и весьма жесткой конкуренции», – отметил Песков.
30 мая глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что в России может быть создан многофункциональный цифровой сервис. По его словам, такой мессенджер станет не только безопасной платформой для общения, но и инструментом для получения государственных и коммерческих услуг.
Боярский подчеркнул, что речь идет о многофункциональном сервисе, который позволит, например, подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель без предъявления бумажных документов.
29 мая в Минцифры поясняли, что ведомство прорабатывает интеграцию портала «Госуслуги» с мессенджером Max. Там рассматривали также возможность такого объединения с Telegram, но решили отказаться от этого варианта.