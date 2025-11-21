Близкие к Кремлю политологи оценили влияние ИИ на общественную жизнь

Близкие к Кремлю политологи оценили влияние ИИ на общественную жизньБез законодательного контроля над нейросетями россияне станут жертвами манипуляций, считают они
Искусственный интеллект (ИИ) в будущем будет формировать общественную повестку, и уже сейчас эта тенденция проявляется. На это обратил внимание руководитель направления таргетинга АНО «Диалог регионы» Никита Дьяков в ходе тематического круглого стола близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований, прошедшего 20 ноября.
Он отметил, что за рубежом уже были случаи, когда ИИ применялся в конструировании общественно-политической повестки – например, в Торонто (Канада) публиковались видеоролики с жителями, возмущенными сокращением парковочных мест. Эти публикации широко обсуждались в сети, по после выяснилось, что это лишь сгенерированные нейросетью видео, отметил Дьяков.
В России интересное применение ИИ обнаружилось в ходе ЕДГ-2025, в частности в Чувашии, напомнил выступавший. Там в ходе кампании распространялись ролики с губернатором Олегом Николаевым и его командой, представители которой выходили под музыку, а за спиной у них были неестественно большие животные (Николаев вышел в сопровождении льва, депутат Госдумы Анатолий Аксаков – с волком). Сейчас использование ИИ в агитации кандидатов никак не урегулировано. «ИИ используется в политтехнологиях. Кто управляет ИИ, тот управляет тем, что считается реальностью. И это не теория», – подчеркнул Дьяков.
Проблема использования ИИ в том, что пользователь не чувствует манипуляции, предостерегает он. Одна из сфер, где это может проявиться, – реклама. «Вместо баннеров будут тонкие и персонализированные подсказки в диалоге: что покупать, за кого голосовать, что делать, кем быть. При этом часто пользователь не чувствует манипуляции, ему кажется, что сделанный выбор – это его собственное решение», – говорит он.
По данным АЦ ВЦИОМ за 2024 г., 94% россиян слышали о технологиях ИИ, а 63% заявляют, что они их применяют в своей жизни. При этом среди самых молодых, так называемых поколений зумеров и младших миллениалов, этот показатель выше – он составляет 86–87%, обратил внимание руководитель департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Михаил Мамонов. Прежде всего россияне воспринимают ИИ как инструмент для помощи, поэтому приоритет отдается использованию голосовых помощников, чат-ботов.
При этом сохраняется настороженность по сферам применения ИИ, признают во ВЦИОМе, например, меньше всего готовы россияне к использованию нейросетей в тех сферах, где предполагаются высокие уровни экспертизы и ответственности, а именно в государственном управлении, образовании, безопасности.
ИИ в избирательной системе
Также ВЦИОМ выяснил, что 78% опрошенных ожидают создания системы контроля за использованием технологий ИИ, говорит Мамонов. Они заявляют, что требуется обязательное участие человека в оценке этичности продуктов, решений, созданных ИИ, а сам ИИ не в состоянии оценить деятельность и результаты своей деятельности по критерию этичности. Противоположного мнения придерживаются 11% респондентов.
В Госдуму вносили два законопроекта, так или иначе касающихся регулирования сферы ИИ, напомнил на круглом столе руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Дмитрий Гусев. Первый был призван регламентировать ИИ в избирательных кампаниях – его внесли в нижнюю палату парламента 14 августа. В рамках межфракционной инициативы предлагалось ввести понятие предвыборной агитации с использованием ИИ (ст. 9). А 14 ноября Гусев, другой справоросс – Михаил Делягин и член фракции ЛДПР Алексей Журавлев внесли в Госдуму пакет проектов, направленных на введение маркировки продукции с использованием ИИ. Пока ни одна из инициатив не была рассмотрена.
Гусев считает, что не стоит программу называть искусственным интеллектом, ведь у интеллекта есть совесть и мораль. «Чем больше мы очеловечиваем эту самую компьютерную программу, тем больше рисков мы несем для нас самих во взаимодействии с этой программой», – предупредил депутат. Он предложил альтернативу: не ИИ, а система анализа и синтеза.
Круглый стол прошел на следующий день после того, как президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии AI Journey в «Сбере». Он поручил правительству и главам регионов сформировать «национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны, а также в разрезе отдельных отраслей и субъектов». Путин также заявил, необходимо наращивать потенциал отечественных технологий, обучать собственные модели, гарантировать стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры.
Темпы внедрения ИИ-технологий в регионах должны стать важнейшим показателем ежегодного рейтинга цифровой трансформации, сообщил президент. Совокупный вклад ИИ-технологий в ВВП страны к 2030 г. должен превысить 11 трлн руб., отметил Путин.