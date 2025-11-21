Близкие к Кремлю политологи оценили влияние ИИ на общественную жизнь

В России интересное применение ИИ обнаружилось в ходе ЕДГ-2025, в частности в Чувашии, напомнил выступавший. Там в ходе кампании распространялись ролики с губернатором Олегом Николаевым и его командой, представители которой выходили под музыку, а за спиной у них были неестественно большие животные (Николаев вышел в сопровождении льва, депутат Госдумы Анатолий Аксаков – с волком). Сейчас использование ИИ в агитации кандидатов никак не урегулировано. «ИИ используется в политтехнологиях. Кто управляет ИИ, тот управляет тем, что считается реальностью. И это не теория», – подчеркнул Дьяков.