Нейросети спутали госдеп и довели директора до увольнения: главные ИИ-глюки июля

Юристы нередко прибегают к помощи ИИ, чтобы не тратить время на поиск дел в горах документов. В июле это привело к нескольким скандалам. Адвокат Тайрон Блэкберн отстаивает интересы музыканта Терренса Диксона. Тот работал с рэпером Fat Joe и агентством Roc Nation, а теперь уверяет, что ему недоплатили. В суде Нью-Йорка Блэкберн представил в качестве прецедентов выдержки из ряда похожих дел. Вот только разбирательства оказались реальными, а цитаты – выдуманными. Правозащитник не впервые попадается на подобном. В 2025 г. суд Пенсильвании даже оштрафовал его на $5000 за сфабрикованные ссылки.