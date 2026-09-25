Додон: Молдавия после отказа от поставок «Газпрома» платит за газ на 40% больше
По его словам, за последние два с половиной года переплата составила около $330 млн. Додон представил в Telegram-канале графики расчетов за последние годы и заявил, что при сохранении подписанной осенью 2021 г. формулы совокупный эффект от нее в 2022–2026 гг. составил бы около $745 млн.
Додон отметил, что после прекращения долгосрочного соглашения с «Газпромом» Молдавии не удалось стабильно закупать газ даже по средней европейской цене. По его оценке, в течение ряда кварталов фактическая стоимость закупок превышала как цену по формуле «Газпрома», так и европейский ориентир.
По его расчетам, прежняя формула обеспечивала бы среднюю цену примерно на 15% ниже средней европейской.
22 сентября Reuters со ссылкой на молдавское правительство писало, что парламент Молдавии одобрил введение чрезвычайного положения (ЧП) в энергетике и водоснабжении сроком на 60 дней с 26 сентября. По данным агентства, за введение режима ЧП проголосовали 54 депутата, против – 20. Еще 22 депутата не приняли участия в голосовании. Премьер-министр Молдавии Василе Тофан заявил, что чрезвычайные меры необходимы, чтобы правительство могло оперативно реагировать на возможные перебои с подачей электричества и воды.
Правительство республики уже вводило подобные меры. 28 июля Молдавия объявила о введении режима тревоги в энергетическом секторе сроком на 30 дней. Решение было связано с дефицитом горючего в стране и было принято на специальном заседании кабинета министров.