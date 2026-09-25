Додон: Молдавия после отказа от поставок «Газпрома» платит за газ на 40% больше

По его словам, за последние два с половиной года переплата составила около $330 млн. Додон представил в Telegram-канале графики расчетов за последние годы и заявил, что при сохранении подписанной осенью 2021 г. формулы совокупный эффект от нее в 2022–2026 гг. составил бы около $745 млн.