Лукашенко помиловал 15 осужденных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных. Из них 13 человек отбывали наказание за преступления экстремистской направленности, сообщила пресс-служба главы государства, передает «БелТА». Большинство помилованных (10 человек) – женщины.
Все освобожденные обращались с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись, следует из сообщения пресс-службы.
1 июля Лукашенко помиловал 32 человека, включая 28 осужденных за преступления экстремистской направленности. Среди освобожденных тогда были 20 женщин и 12 мужчин. 19 марта президент Белоруссии принял решение о помиловании еще 250 человек, которые также были осуждены за преступления экстремистской направленности.