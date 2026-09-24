Лукашенко помиловал 15 осужденных

1 июля Лукашенко помиловал 32 человека, включая 28 осужденных за преступления экстремистской направленности. Среди освобожденных тогда были 20 женщин и 12 мужчин. 19 марта президент Белоруссии принял решение о помиловании еще 250 человек, которые также были осуждены за преступления экстремистской направленности.