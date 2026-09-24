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Лукашенко помиловал 15 осужденных

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных. Из них 13 человек отбывали наказание за преступления экстремистской направленности, сообщила пресс-служба главы государства, передает «БелТА». Большинство помилованных (10 человек) – женщины.

Все освобожденные обращались с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись, следует из сообщения пресс-службы.

1 июля Лукашенко помиловал 32 человека, включая 28 осужденных за преступления экстремистской направленности. Среди освобожденных тогда были 20 женщин и 12 мужчин. 19 марта президент Белоруссии принял решение о помиловании еще 250 человек, которые также были осуждены за преступления экстремистской направленности.

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