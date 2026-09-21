Трамп: США работают над сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии

11 сентября Лукашенко заявил, что готов к «большой сделке» с США. Кроме того, белорусский лидер отметил, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий республики и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, странам нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств. Также Лукашенко подтвердил готовность продавать США калийные удобрения.