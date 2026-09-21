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Трамп: США работают над сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии

Сергей Пахомов
Ведомости
Ведомости

США работают над масштабной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Цена будет значительно ниже, чем мы сейчас платим Канаде, что очень хорошая новость для наших фермеров и скотоводов», – написал глава Белого дома.

15 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом. В ходе переговоров стороны согласовали договор, по итогам которого США сняли санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром», а Минск освободил 25 граждан из заключения.

11 сентября Лукашенко заявил, что готов к «большой сделке» с США. Кроме того, белорусский лидер отметил, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий республики и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, странам нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств. Также Лукашенко подтвердил готовность продавать США калийные удобрения.

28 июля Лукашенко сообщил о позитивной динамике в отношениях Минска и Вашингтона. 

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