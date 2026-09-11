Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с США

Президент Белоруссии дополнил, что поддерживает работу «Совета мира» по Газе, однако подчеркнул, что США должны принимать в нем активное участие, то есть он не должен быть как «декорация». Также Лукашенко заявил о готовности заключить сделку с Вашингтоном. «Мы и к малой, и к большой сделке готовы», – отметил он.