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Главная / Политика /

Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с США

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил поддержку президенту США Дональду Трампу, а также призывал возобновить взаимодействие с Вашингтоном. Об этом глава белорусского государства сообщил на брифинге с журналистами.

«Я говорил откровенно, что я трампист, я поддерживал Трампа. Я вижу его ошибки. Об этом говорю прямо его лучшему другу, который должен приехать к нам», – подчеркнул Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Кроме того, белорусский лидер отметил, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий республики и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, странам нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств. Кроме того, Лукашенко подтвердил готовность продавать США калийные удобрения, если от американской стороны будет соответствующий запрос.

Президент Белоруссии дополнил, что поддерживает работу «Совета мира» по Газе, однако подчеркнул, что США должны принимать в нем активное участие, то есть он не должен быть как «декорация». Также Лукашенко заявил о готовности заключить сделку с Вашингтоном. «Мы и к малой, и к большой сделке готовы», – отметил он.

28 июля Лукашенко сообщил о позитивной динамике в отношениях Минска и Вашингтона. 17 апреля президент Белоруссии заявил, что США не могут считаться образцом демократии и им нужно поучиться у Минска. Таким образом он прокомментировал мнение, что Штаты – демократическая страна, а Белоруссия якобы диктатура.

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