Лукашенко помиловал 250 осужденных на основании принципа гуманизма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 250 осужденных на основании принципа гуманизма, сообщили «БелТА» в пресс-службе главы государства. Все осужденные получили наказания за преступления экстремистской направленности.
«Всем им государство предоставляет право на новую страницу в жизни», – сказали в пресс-службе.
При этом все обращения до самого президента были подробно рассмотрены комиссией под руководством генпрокурора. На это глава государства также опирался. Кроме того, Лукашенко учитывал обращения, поступившие от матерей, жен и близких осужденных, добавили представители президента.
О решении помиловать осужденных было объявлено после встречи Лукашенко с делегацией США, во главе которой был спецпосланник Джон Коул.
5 марта Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, 15 из которых совершили преступления экстремистской направленности. В числе помилованных 11 женщин. У шести есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации.
13 декабря 2025 г. Лукашенко принял решение о помиловании 123 граждан различных стран, которые были осуждены за «совершение преступлений разной направленности». В их числе были освобождены экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и активистка Мария Колесникова.