Лукашенко помиловал еще 18 осужденных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, 15 из которых совершили преступления экстремистской направленности. Об этом сообщил близкий к белорусским властям Telegram-канал «Пул первого».
Все помилованные подали соответствующее ходатайство и признали вину.
В числе помилованных 11 женщин. У шести есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации. Одна из женщин находится на последних сроках беременности. Еще одна осужденная совершила преступление в 16-летнем возрасте. Помилованы также две супружеские пары.
13 декабря 2025 г. Лукашенко принял решение о помиловании 123 граждан различных стран, которые были осуждены за «совершение преступлений разной направленности». В их числе были освобождены экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и активистка Мария Колесникова.