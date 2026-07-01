Лукашенко помиловал 32 человека перед Днем независимости Белоруссии

19 марта «БелТА» писала, что Лукашенко помиловал 250 осужденных на основании принципа гуманизма. Все они также были наказаны за преступления экстремистской направленности. 5 марта белорусский лидер подписал указ о помиловании 18 осужденных, 15 из которых совершили преступления экстремистской направленности. В числе помилованных 11 женщин. У шести есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации.