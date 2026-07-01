Лукашенко помиловал 32 человека перед Днем независимости Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 человек, 28 из которых были осуждены за преступления экстремистской направленности. Решение было принято в преддверии Дня независимости республики, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Среди помилованных – 20 женщин и 12 мужчин. Все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись. Агентство указало, что решение было принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям.
19 марта «БелТА» писала, что Лукашенко помиловал 250 осужденных на основании принципа гуманизма. Все они также были наказаны за преступления экстремистской направленности. 5 марта белорусский лидер подписал указ о помиловании 18 осужденных, 15 из которых совершили преступления экстремистской направленности. В числе помилованных 11 женщин. У шести есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации.