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«Вектор» оценил летальность от оспы обезьян в 1-11%

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Летальность при заражении человека оспой обезьян составляет от 1 до 11%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научный центр «Вектор» Роспотребнадзора.

«Несмотря на то что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 11%», — сообщили в «Векторе».

Также в центре отметили, что вакцина от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян. Сейчас препарат используют только для медиков, которые могут подвергаться высокому риску заражения. В центре добавили, что риск завоза инфекции в Россию низкий. 

Ранее около 10 стран сообщили о выявлении случаев оспы обезьян у человека. Пациентов с этим заболеванием выявили в Австралии, Канаде, Испании, США, Италии, Франции, Швеции и др.

Обезьянья оспа или оспа обезьян — это редкое вирусное зоонозное заболевание (т. е. заболевание, передающееся человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

Ранее по теме: В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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