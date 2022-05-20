«Вектор» оценил летальность от оспы обезьян в 1-11%
Летальность при заражении человека оспой обезьян составляет от 1 до 11%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научный центр «Вектор» Роспотребнадзора.
«Несмотря на то что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 11%», — сообщили в «Векторе».
Также в центре отметили, что вакцина от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян. Сейчас препарат используют только для медиков, которые могут подвергаться высокому риску заражения. В центре добавили, что риск завоза инфекции в Россию низкий.
Ранее около 10 стран сообщили о выявлении случаев оспы обезьян у человека. Пациентов с этим заболеванием выявили в Австралии, Канаде, Испании, США, Италии, Франции, Швеции и др.
Обезьянья оспа или оспа обезьян — это редкое вирусное зоонозное заболевание (т. е. заболевание, передающееся человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.