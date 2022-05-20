В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой
В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения людей обезьяньей оспой, сообщают министерства здравоохранения двух стран. В Канаде подтвердили два случая заражения, в Австралии подозревают заражение одного человека.
«Провинция Квебек была уведомлена о том, что два образца, полученные Национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Это первые два случая, подтвержденные в Канаде», — говорится в заявлении. В министерстве подозревают, что гражданин Канады мог заразиться от американца, который посетил один из городов провинции.
В Австралии случай заражения выявили у мужчины, вернувшегося из Европы. «Он обратился к своему лечащему врачу с симптомами, клинически сходными с обезьяньей оспой. Было проведено срочное тестирование, которое выявило вероятный случай заражения. В настоящее время проводится подтверждающее тестирование», — отмечается в сообщении. Ранее первые случаи заражения выявили в Италии, Франции, Швеции, США и других странах.
Накануне в российском научном центре «Вектор» сообщили о создании тестов для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян, которые можно будет применять во внелабораторных условиях, то есть «у постели больного». В Роспотребнадзоре заявили, что случаев заражения оспой обезьян в России не зафиксировано. При этом с целью недопущения завоза оспы обезьян в Россию ведомство усилило меры санитарно-карантинного контроля на границе.
Обезьянья оспа или оспа обезьян — это редкое вирусное зоонозное заболевание (т. е. заболевание, передающееся человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Инфицирование происходит в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, а также пораженной кожей или слизистой инфицированных животных. Передача инфекции от человека к человеку происходит преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте, что подвергает наибольшему риску инфицирования членов семьи человека с острым случаем заболевания.