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Глава Роспотребнадзора сообщила о единичных случаях оспы обезьян в России

Ведомости

Случаи завозов вируса оспы обезьян в Россию единичны, они купируются за несколько дней, сообщила ТАСС руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Завозы [вируса оспы обезьян в РФ], да, конечно, могут быть, но алгоритм отработанный. И каждый такой завоз, а их единицы буквально, блокируется в течение нескольких дней», – сказала Попова.

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Это редкое вирусное зоонозное заболевание. Заразиться им можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция, в частности, передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

В конце октября в Великобритании заявили о первом подтвержденном случае заражения оспой обезьян штамма Clade 1b. Зараженный пациент недавно пребывал в странах Африки, где были зарегистрированы случаи оспы обезьян. В том же месяце первый случай заболевания подтвердили в ФРГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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