Глава Роспотребнадзора сообщила о единичных случаях оспы обезьян в России
Случаи завозов вируса оспы обезьян в Россию единичны, они купируются за несколько дней, сообщила ТАСС руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Завозы [вируса оспы обезьян в РФ], да, конечно, могут быть, но алгоритм отработанный. И каждый такой завоз, а их единицы буквально, блокируется в течение нескольких дней», – сказала Попова.
14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Это редкое вирусное зоонозное заболевание. Заразиться им можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция, в частности, передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
В конце октября в Великобритании заявили о первом подтвержденном случае заражения оспой обезьян штамма Clade 1b. Зараженный пациент недавно пребывал в странах Африки, где были зарегистрированы случаи оспы обезьян. В том же месяце первый случай заболевания подтвердили в ФРГ.