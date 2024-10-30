Великобритания заявила о первом случае заражения новым штаммом оспы обезьян
В Великобритании заявили о первом подтвержденном случае заражения оспой обезьян штамма Clade 1b. Об этом сообщило агенство по безопасности здравоохранения страны (UKHSA).
Риск массового заражения для Соединенного королевства остается низким.
Случай был выявлен в Лондоне. Зараженный пациент недавно пребывал в странах Африки, где были зарегистрированы случаи оспы обезьян.
UKHSA взяла под наблюдение людей, которые контактировали с заболевшим. Всем, кто был в контакте, будет предложено пройти тестирование на наличие заболевания и, при необходимости, получить вакцинацию. В случае появления симптомов или положительного результата теста, они получат консультацию по дальнейшим действиям.
«В соответствии с установленными протоколами проводятся расследования, чтобы выяснить, как человек заразился, и оценить, есть ли другие связанные с этим случаи», – сказала главный медицинский консультант UKHSA Сьюзан Хопкинс.
22 октября в ФРГ подтвердили первый случай заболевания штаммом обезьянней оспы Clade 1b. Об этом сообщала газета Bild со ссылкой на Институт имени Роберта Коха, который подчиняется минздраву ФРГ, писали «РИА Новости».
13 сентбря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вакцину MVA-BN от производителя Bavarian Nordic первой против обезьяньей оспы (mpox), которая будет добавлена в предварительный квалификационный список.