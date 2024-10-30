Великобритания заявила о первом случае заражения новым штаммом оспы обезьян

UKHSA взяла под наблюдение людей, которые контактировали с заболевшим. Всем, кто был в контакте, будет предложено пройти тестирование на наличие заболевания и, при необходимости, получить вакцинацию. В случае появления симптомов или положительного результата теста, они получат консультацию по дальнейшим действиям.