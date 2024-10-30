Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Великобритания заявила о первом случае заражения новым штаммом оспы обезьян

Ведомости

В Великобритании заявили о первом подтвержденном случае заражения оспой обезьян штамма Clade 1b. Об этом сообщило агенство по безопасности здравоохранения страны (UKHSA).

Риск массового заражения для Соединенного королевства остается низким.

Случай был выявлен в Лондоне. Зараженный пациент недавно пребывал в странах Африки, где были зарегистрированы случаи оспы обезьян.

UKHSA взяла под наблюдение людей, которые контактировали с заболевшим. Всем, кто был в контакте, будет предложено пройти тестирование на наличие заболевания и, при необходимости, получить вакцинацию. В случае появления симптомов или положительного результата теста, они получат консультацию по дальнейшим действиям.

«В соответствии с установленными протоколами проводятся расследования, чтобы выяснить, как человек заразился, и оценить, есть ли другие связанные с этим случаи», – сказала главный медицинский консультант UKHSA Сьюзан Хопкинс.

22 октября в ФРГ подтвердили первый случай заболевания штаммом обезьянней оспы Clade 1b. Об этом сообщала газета Bild со ссылкой на Институт имени Роберта Коха, который подчиняется минздраву ФРГ, писали «РИА Новости».

13 сентбря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вакцину MVA-BN от производителя Bavarian Nordic первой против обезьяньей оспы (mpox), которая будет добавлена в предварительный квалификационный список.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных