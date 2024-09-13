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ВОЗ одобрила первую вакцину против обезьяньей оспы

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вакцину MVA-BN от производителя Bavarian Nordic первой против обезьяньей оспы (mpox), которая будет добавлена в предварительный квалификационный список. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Эта первая предварительная квалификация вакцины против оспы является важным шагом в нашей борьбе с этой болезнью как в контексте текущих вспышек в Африке, так и в будущем», – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в 2-дозовых инъекциях с перерывом в четыре недели. Допускается использование и одной дозы уже во время вспышки заболевания, в случае если поставки вакцины ограничены.

Хотя вакцина MVA-BN в настоящее время не лицензирована для несовершеннолетних, ее разрешено использовать не по назначению для младенцев, детей и подростков, а также беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Использование вакцины рекомендуется ВОЗ во время вспышки, когда преимущества вакцинации перевешивают потенциальные риски.

14 августа ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Гебреисус отметил быстрое распространение нового штамма оспы обезьян (новое наименование – mpox, monkey pox) в Демократической Республике Конго. Он указал, что для предотвращения новых вспышек необходим «скоординированный международный ответ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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