ВОЗ одобрила первую вакцину против обезьяньей оспы
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вакцину MVA-BN от производителя Bavarian Nordic первой против обезьяньей оспы (mpox), которая будет добавлена в предварительный квалификационный список. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Эта первая предварительная квалификация вакцины против оспы является важным шагом в нашей борьбе с этой болезнью как в контексте текущих вспышек в Африке, так и в будущем», – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в 2-дозовых инъекциях с перерывом в четыре недели. Допускается использование и одной дозы уже во время вспышки заболевания, в случае если поставки вакцины ограничены.
Хотя вакцина MVA-BN в настоящее время не лицензирована для несовершеннолетних, ее разрешено использовать не по назначению для младенцев, детей и подростков, а также беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Использование вакцины рекомендуется ВОЗ во время вспышки, когда преимущества вакцинации перевешивают потенциальные риски.
14 августа ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Гебреисус отметил быстрое распространение нового штамма оспы обезьян (новое наименование – mpox, monkey pox) в Демократической Республике Конго. Он указал, что для предотвращения новых вспышек необходим «скоординированный международный ответ».