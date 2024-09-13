ВОЗ одобрила первую вакцину против обезьяньей оспы

Хотя вакцина MVA-BN в настоящее время не лицензирована для несовершеннолетних, ее разрешено использовать не по назначению для младенцев, детей и подростков, а также беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Использование вакцины рекомендуется ВОЗ во время вспышки, когда преимущества вакцинации перевешивают потенциальные риски.