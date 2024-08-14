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ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Ведомости

Эпидемию оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

«Ситуация [с заболеваемостью оспой обезьян] представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», – сказал он, его слова привела пресс-служба организации в X.

Гебреисус отметил быстрое распространение нового штамма оспы обезьян (новое наименование – mpox, monkey pox) в Демократической Республике Конго. Он указал, что для предотвращения новых вспышек необходим «скоординированный международный ответ».

В мае 2022 г. ВОЗ сообщала о вспышке заболевания оспой в Европе. О заболевших обезьяньей оспой сообщали в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Швеции, Испании, Португалии. Также случаи заболеваний фиксировали в США, Канаде, Австралии.

Тогда же Роспотребнадзор усилил на границе России меры санитарного контроля. В ведомстве заявляли, что научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» оперативно создал автономную тест-систему по проверке на вирус.

Обезьянья оспа или оспа обезьян – это редкое вирусное зоонозное заболевание (заболевание, передающееся человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

Как отмечали в «Векторе», летальность при заражении человека оспой обезьян составляет от 1 до 11%. В центре отмечали, что вакцина от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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