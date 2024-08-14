ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией
Эпидемию оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
«Ситуация [с заболеваемостью оспой обезьян] представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», – сказал он, его слова привела пресс-служба организации в X.
Гебреисус отметил быстрое распространение нового штамма оспы обезьян (новое наименование – mpox, monkey pox) в Демократической Республике Конго. Он указал, что для предотвращения новых вспышек необходим «скоординированный международный ответ».
В мае 2022 г. ВОЗ сообщала о вспышке заболевания оспой в Европе. О заболевших обезьяньей оспой сообщали в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Швеции, Испании, Португалии. Также случаи заболеваний фиксировали в США, Канаде, Австралии.
Тогда же Роспотребнадзор усилил на границе России меры санитарного контроля. В ведомстве заявляли, что научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» оперативно создал автономную тест-систему по проверке на вирус.
Обезьянья оспа или оспа обезьян – это редкое вирусное зоонозное заболевание (заболевание, передающееся человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
Как отмечали в «Векторе», летальность при заражении человека оспой обезьян составляет от 1 до 11%. В центре отмечали, что вакцина от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.