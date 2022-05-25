Чем опасна для людей оспа обезьян

Эта новость выглядит как злободневная. Но на самом деле речь идет о событиях июля 2021 г. Тогда турист выздоровел, никто не заразился. В ноябре того же года был обнаружен еще один заболевший в США, он тоже съездил в Нигерию, заболел и благополучно выздоровел.