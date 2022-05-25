Чем опасна для людей оспа обезьян

Чем опасна для людей оспа обезьянВирус пока не выглядит потенциальной причиной новой пандемии
Власти США разыскивают более 200 человек из 27 штатов, которые могли контактировать с человеком, заболевшим оспой обезьян. Житель Техаса заразился ею во время поездки в Нигерию. Оттуда он улетел в Атланту (Джорджия) и там сделал пересадку на самолет в Техас, где его и госпитализировали. Теперь ищут остальных пассажиров.
Эта новость выглядит как злободневная. Но на самом деле речь идет о событиях июля 2021 г. Тогда турист выздоровел, никто не заразился. В ноябре того же года был обнаружен еще один заболевший в США, он тоже съездил в Нигерию, заболел и благополучно выздоровел.
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