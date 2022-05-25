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Чем опасна для людей оспа обезьян

Вирус пока не выглядит потенциальной причиной новой пандемии
Софья Корепанова
Dado Ruvic / Reuters

Власти США разыскивают более 200 человек из 27 штатов, которые могли контактировать с человеком, заболевшим оспой обезьян. Житель Техаса заразился ею во время поездки в Нигерию. Оттуда он улетел в Атланту (Джорджия) и там сделал пересадку на самолет в Техас, где его и госпитализировали. Теперь ищут остальных пассажиров.

Эта новость выглядит как злободневная. Но на самом деле речь идет о событиях июля 2021 г. Тогда турист выздоровел, никто не заразился. В ноябре того же года был обнаружен еще один заболевший в США, он тоже съездил в Нигерию, заболел и благополучно выздоровел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных