Вспышка оспы обезьян: что известно о болезни, и опасна ли она для россиян

Кроме того, за последний месяц новый штамм был выявлен в четырех соседних с ДРК странах, в которых оспа обезьян ранее не регистрировалась, – Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Всего же в них было обнаружено 100 лабораторно подтвержденных случаев заражения вирусом клады 1b, сообщает ВОЗ. Впрочем, как считают эксперты организации, реально число заболевших больше, так как многие заболевшие инфекцией не делают исследования, позволяющие выявить вирус.