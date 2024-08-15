Вспышка оспы обезьян: что известно о болезни, и опасна ли она для россиян

Вспышка оспы обезьян: что известно о болезни, и опасна ли она для россиянВОЗ объявила ЧС международного значения
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 14 августа из-за резкого подъема заболеваемости оспой обезьян в Демократической Республике Конго (ДРК) и других африканских странах объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Такое решение было принято в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ММСП) и заключением независимых экспертов комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации.
Что именно стало причиной ЧС?
Тревогу специалистов ВОЗ вызвало быстрое распространение на территории ДРК нового штамма вируса генетической клады (ветви) 1b, который появился в 2023 г. Всего есть две клады: 1 – центральноафриканская (или клада бассейна Конго) и 2 - западноафриканская, так как заболевание является эндемичным для стран Центральной и Западной Африки.
С начала 2024 г. число заболевших в ДРК уже превысило общий показатель прошлого года и составило 15 600 человек. За это же время умерло 537 человек, говорится в сообщении ВОЗ. Специалисты организации предполагают, что новый штамм передается преимущественно половым путем.
Кроме того, за последний месяц новый штамм был выявлен в четырех соседних с ДРК странах, в которых оспа обезьян ранее не регистрировалась, – Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Всего же в них было обнаружено 100 лабораторно подтвержденных случаев заражения вирусом клады 1b, сообщает ВОЗ. Впрочем, как считают эксперты организации, реально число заболевших больше, так как многие заболевшие инфекцией не делают исследования, позволяющие выявить вирус.
Как протекает болезнь?
Оспа обезьян – это редкое вирусное заболевание. Наибольшую опасность оно представляет для людей с ослабленным иммунитетом. Основные симптомы инфекции: лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и последующее распространение сыпи, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Изначально сыпь проявляется в виде пятен, которые затем превращаются в пузырьки. После их вскрытия возникают язвы, при заживлении которых появляются корочки. Как только они отпадают, образуются рубцы.
Насколько опасна оспа обезьян?
При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня, говорится в сообщении Роспотребнадзора. По данным ВОЗ, тяжелые случаи чаще всего происходят среди детей и связаны со степенью воздействия вируса, состоянием здоровья пациента и тяжестью осложнений. Как сообщали ранее в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», летальность при заражении человека оспой обезьян составляет от 1 до 11%.
Как передается болезнь?
Оспа обезьян может передаваться людям при физическом контакте с заразным человеком, контаминированными предметами обстановки или инфицированными животными, сказано в сообщении ВОЗ.
Почему стоит обратить внимание на оспу обезьян?
Оспа обезьян, вызванная ортопоксвирусом, впервые была обнаружена у людей в 1970 г. в ДРК. Это то же семейство вирусов, что и натуральная оспа, пояснил «Ведомостям» инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Если раньше оспа обезьян практически не выходила за пределы Африки, то в в мае 2022 г. ВОЗ сообщала о вспышке этого заболевания в Европе. После чего заболевшие инфекцией были зарегистрированы в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Швеции, Испании, Португалии. Также случаи заболеваний фиксировали в США, Канаде, Австралии.
В июле 2022 г. вспышка оспы обезьян в нескольких странах получила статус ЧС международного значения, об окончании которой ВОЗ объявила в мае 2023 г., после снижения заболеваемости во всем мире.
Есть ли оспа обезьян в России?
В Роспотребнадзоре заявили, что угрозы распространения оспы обезьян в РФ нет. На границе России действуют усиленные меры санитарно-карантинного контроля, добавили в службе. В последний раз два случая оспы обезьян у туристов, прибывших из Китая, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило 22 января.
Как обнаружить вируса?
По данным Роспотребнадзора, у службы в достаточном количестве есть тест-системы центра «Вектор», позволяющие выявить вирус оспы обезьян. Они позволяют делать это оперативно даже во внелабораторных условиях.
Как себя обезопасить?
Россиянам в зарубежных поездках Роспотребнадзор рекомендует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно с грызунами и приматами. При контактах с людьми, вернувшимися из стран, где есть случаи заражения оспой обезьян, и ощущающими недомогание, надо пользоваться маской и соблюдать гигиену рук.
Есть ли вакцина от оспы обезьян?
В центре «Вектор» отмечали, что вакцина от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян. Натуральная оспа – единственный в мире вирус, над которым человечество одержало победу. Последний случай заболевания в мире был зафиксирован в 1978 г. Штамм возбудителя натуральной оспы – вариолы – хранится на сегодняшний день только в двух странах мира: России и США.
По словам Позднякова, массовую иммунизацию против натуральной оспы в РФ прекратили 1980-го года. Как сообщал «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора, сейчас вакциной от натуральной оспы прививают медиков и сотрудников эпидемиологических лабораторий.
Для профилактики оспы обезьян, по данным ВОЗ, используются две вакцины, рекомендованные Стратегической консультативной группой экспертов организации по иммунизации. Препараты зарегистрированы рядом «эталонных» национальных регулирующих органов из перечня ВОЗ, а также отдельными странами, включая Нигерию и ДРК.