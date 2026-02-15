Украинского экс-министра Галущенко задержали при попытке побега из страны
Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник.
Галущенко сняли с поезда в ночь на 15 февраля. Собеседник издания заявил, что пограничники получили запрос от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) относительно бывшего министра для получения информации в случае его попытки пересечь границу.
10 ноября 2025 г. антикоррупционные органы Украины выявили в энергетическом секторе крупную незаконную схему. По версии ведомств, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
19 ноября украинский парламент проголосовал за отставку экс-министра энергетики Украины Светланы Гринчук и Галущенко. Они подозреваются в причастности к коррупционному скандалу.
21 ноября Галущенко после отставки с поста главы минюста Украины вызвали на допрос в НАБУ.
Галущенко – министр юстиции Украины с 17 июля по 19 ноября 2025 г. и министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 г. по 17 июля 2025 г.