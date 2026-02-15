Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Украинского экс-министра Галущенко задержали при попытке побега из страны

Ведомости

Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник.

Галущенко сняли с поезда в ночь на 15 февраля. Собеседник издания заявил, что пограничники получили запрос от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) относительно бывшего министра для получения информации в случае его попытки пересечь границу.

10 ноября 2025 г. антикоррупционные органы Украины выявили в энергетическом секторе крупную незаконную схему. По версии ведомств, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

19 ноября украинский парламент проголосовал за отставку экс-министра энергетики Украины Светланы Гринчук и Галущенко. Они подозреваются в причастности к коррупционному скандалу.

21 ноября Галущенко после отставки с поста главы минюста Украины вызвали на допрос в НАБУ.

Галущенко – министр юстиции Украины с 17 июля по 19 ноября 2025 г. и министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 г. по 17 июля 2025 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте