Бывшего украинского министра юстиции Галущенко вызвали на допрос в НАБУ

Ведомости

Германа Галущенко после отставки с поста главы минюста Украины вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом со ссылкой на источники сообщает «РБК-Украина».

По данным агентства, Галущенко сейчас находится на допросе в НАБУ, другие детали не раскрываются.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский на встрече с фракцией «Слуга народа» заявил, что «не имел представления о происходящем в его окружении» на фоне коррупционного скандала в энергетике. Отвечая на призывы части депутатов отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака, Зеленский отметил, что «офис президента – это его кадровый приход». Глава Украины также подчеркнул, что все причастные к коррупции должны понести ответственность.

Верховная рада ранее отправила в отставку двух министров. Парламент проголосовал за увольнение министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Галущенко.

10 ноября стало известно о выявлении крупной незаконной схемы в энергетическом секторе Украины. По версии следствия, организовал ее бизнесмен Тимур Миндич, которого называли давним соратником Зеленского. Сообщалось, что от контрагентов «Энергоатома» требовали откаты в размере 10–15% от суммы контрактов.

