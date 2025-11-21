Газета
Зеленский заявил, что «не имел представления о том, что делается за его спиной»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с фракцией «Слуга народа» заявил, что не имел представления о происходящем в его окружении на фоне коррупционного скандала в энергетическом секторе. Об этом сообщило издание «Суспильне» со ссылкой на депутатов, участвовавших во встрече.

«Зеленский не имел представления о том, что делается за его спиной» – так участники встречи пересказывали ответ президента на вопрос о коррупционном скандале», – пишет издание.

По их словам, отвечая на призывы части фракции отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака, Зеленский отметил: «Офис президента – это его кадровый приход». При этом он подчеркнул, что все причастные к коррупции должны понести ответственность.

18 ноября «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщала, что часть ближайшего круга Зеленского настаивает на увольнении Ермака из-за скандала в энергетике. Один из собеседников издания заявил, что в противном случае «Слуга народа» может распасться, так как некоторые депутаты уже угрожают выходом из фракции.

10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, ее организовал бизнесмен Тимур Миндич, которого называют давним соратником Зеленского. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика.

