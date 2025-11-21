Зеленский заявил, что «не имел представления о том, что делается за его спиной»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с фракцией «Слуга народа» заявил, что не имел представления о происходящем в его окружении на фоне коррупционного скандала в энергетическом секторе. Об этом сообщило издание «Суспильне» со ссылкой на депутатов, участвовавших во встрече.