Почти треть рабочих мест в России сталкивается с риском влияния ИИ

В основе анализа – система балльных оценок риска внедрения ИИ для детализированных профессий на уровне четырех знаков, разработанная Международной организацией труда (МОТ). Оценка МОТ проводилась в несколько этапов, в числе которых в том числе интервью с работниками, экспертами; в качестве модели использовались такие нейросети, как GPT-4o и Gemini. Количество укрупненных профессий для России составило 423, а количество трудовых задач – около 3000. Эмпирической базой служат микроданные Обследования рабочей силы Росстата.