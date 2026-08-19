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Главная / Экономика /

Почти треть рабочих мест в России сталкивается с риском влияния ИИ

При этом угроза полной автоматизации ничтожно мала, считают в НИУ ВШЭ
Анастасия Бойко
Анастасия Майер
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Примерно каждое 10-е рабочее место в российской экономике подвержено высокому риску для занятости из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и примерно каждое третье – значимому риску. К такому выводу пришел замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в исследовании «Риски внедрения искусственного интеллекта для занятости в России» (опубликовано в свежем номере журнала «Вопросы экономики»). При этом потенциальное воздействие ИИ затрагивает узкий круг профессий, которые не имеют значимого вклада в общую занятость. Главной мишенью технологии становятся офисные служащие, полагает эксперт.

В основе анализа – система балльных оценок риска внедрения ИИ для детализированных профессий на уровне четырех знаков, разработанная Международной организацией труда (МОТ). Оценка МОТ проводилась в несколько этапов, в числе которых в том числе интервью с работниками, экспертами; в качестве модели использовались такие нейросети, как GPT-4o и Gemini. Количество укрупненных профессий для России составило 423, а количество трудовых задач – около 3000. Эмпирической базой служат микроданные Обследования рабочей силы Росстата.

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