Кравцов: Минпросвещения создаст нейросеть для образования

Путин, в свою очередь, отметил, что в вопросе внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в сферу образования важно быть аккуратным. По его словам, важно, чтобы дети могли развивать собственные когнитивные способности, а не получать готовый результат, «нажимая кнопочку при тестировании».