Кравцов: Минпросвещения создаст нейросеть для образования
Минпросвещения займется созданием в России специализированной нейросети в сфере образования, учитывая все риски. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов сообщил президенту России Владимиру Путину.
Таким образом, он ответил на предложение одного из учителей, которое поддержал российский лидер на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов среди педагогов и финалистами телешоу «Классная тема».
«Мы обязательно реализуем предложение <...> Не допустим, чтобы было упрощение образования или какое-то элитарное образование в отношении каких-то учеников», – заявил Кравцов (цитата по ИС «Вести»).
Путин, в свою очередь, отметил, что в вопросе внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в сферу образования важно быть аккуратным. По его словам, важно, чтобы дети могли развивать собственные когнитивные способности, а не получать готовый результат, «нажимая кнопочку при тестировании».
5 октября Путин встретился с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов среди педагогов и финалистами телешоу «Классная тема». В рамках мероприятия он поддержал предложение создать специализированную нейросеть для сферы образования.