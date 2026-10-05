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Путин «передал поклон» всем учителям России

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин встретился с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» и финалистами телешоу «Классная тема» в рамках Дня учителя. В ходе мероприятия глава государства поздравил его участников с профессиональным праздником.

«Низкий поклон всем учителям России за мудрость, талант, терпение, за верность профессии и любовь к детям», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что без учителей невозможно обеспечить ни технологический суверенитет, ни развитую экономику, ни культуру в стране. По его словам, от их труда зависит, как РФ ответит на вызовы нынешнего века. Путин также добавил, что Россия будет и дальше создавать условия, чтобы учителя могли развивать свое мастерство.

5 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу российского лидера с учителями. Путин проведет церемонию награждения педагогов, которые обучали и воспитывали участников спецоперации. Кроме того, президент даст старт работе образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.

Также в этот день Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя. Президент отметил, что с 2026 г. особый статус педагога закреплен на государственном уровне, а конкурсы профессионального мастерства позволяют распространять передовые образовательные практики.

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