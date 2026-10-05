Путин «передал поклон» всем учителям России

Он подчеркнул, что без учителей невозможно обеспечить ни технологический суверенитет, ни развитую экономику, ни культуру в стране. По его словам, от их труда зависит, как РФ ответит на вызовы нынешнего века. Путин также добавил, что Россия будет и дальше создавать условия, чтобы учителя могли развивать свое мастерство.