Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LKOH5 536+2%CNY Бирж.12,584+0,69%IMOEX2 294,31+0,75%RTSI865,74+0,75%RGBI111,3+0,1%RGBITR764,72+0,2%
Главная / Политика /

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Инна Шульгина

Президент России Владимир Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что быть учителем – «благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям».

«Ваше душевное участие, опыт, чуткость помогают ученикам поверить в себя, а ваши советы, наставления, поддержка, уверен, служат им опорой и дальше, во взрослой жизни», – сказал президент.

Путин подчеркнул важность ощущения школьниками и студентами себя частью большой единой страны. Необходимо, чтобы они с самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и традиций многонационального народа России, понимали силу и значимость объединявших его ценностей, отметил президент.

Российский лидер напомнил, что с 2026 г. особый статус педагога закреплен на государственном уровне. По его словам, это демонстрирует высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Конкурсы профессионального мастерства помогают поддержать и отметить талантливых педагогов, а также распространить эффективные и передовые практики.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её