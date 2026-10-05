Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Российский лидер напомнил, что с 2026 г. особый статус педагога закреплен на государственном уровне. По его словам, это демонстрирует высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Конкурсы профессионального мастерства помогают поддержать и отметить талантливых педагогов, а также распространить эффективные и передовые практики.