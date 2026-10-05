Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Президент России Владимир Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что быть учителем – «благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям».
«Ваше душевное участие, опыт, чуткость помогают ученикам поверить в себя, а ваши советы, наставления, поддержка, уверен, служат им опорой и дальше, во взрослой жизни», – сказал президент.
Путин подчеркнул важность ощущения школьниками и студентами себя частью большой единой страны. Необходимо, чтобы они с самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и традиций многонационального народа России, понимали силу и значимость объединявших его ценностей, отметил президент.
Российский лидер напомнил, что с 2026 г. особый статус педагога закреплен на государственном уровне. По его словам, это демонстрирует высокое общественное признание миссии учителя, гарантирует необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Конкурсы профессионального мастерства помогают поддержать и отметить талантливых педагогов, а также распространить эффективные и передовые практики.