Мост между Китаем и КНДР откроется после 12-летнего простоя

Новый мост между КНР и КНДР по своей пропускной способности серьезно превосходит мост 1943 г., подчеркивает Ланьков. Но до 2020-х гг. на северокорейской стороне не существовало даже подъездных путей к нему: он обрывался посреди рисовых полей. По сути, мост, готовый к введению в эксплуатацию, простоял вхолостую 12 лет. Но при этом китайцы все это время поддерживали его в хорошем состоянии, так что при наличии политического решения запуск движения мог состояться в любой момент – но именно его и не было, подчеркивает Ланьков. Причины доподлинно не ясны, понятно лишь, что возражала именно северокорейская сторона. И, скорее всего, во многом это было действительно связано с непростыми отношениями, которые до начала 2020-х гг. были между Китаем и КНДР.