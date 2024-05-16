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Генпрокуратура признала нежелательной организацию Sota media

Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Sota media на территории страны. Это следует из сообщения ведомства.

«Публикуемые Sota media материалы представляют собой не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте организации регулярно распространялись материалы, которые дискредитировали органы власти и Вооруженные силы России. Генпрокуратура также заявила, что руководство Sota media действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider – их деятельность тоже признана нежелательной на территории РФ. Кроме того, Sota media взаимодействует с иностранным агентом «Медиапроект «ОВД-инфо».

В марте Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Sota (иностранный агент). В апреле также были заблокированы сайты изданий «Полит.ру», The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-групп» за размещение недостоверной информации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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