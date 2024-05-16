Генпрокуратура признала нежелательной организацию Sota media

Отмечается, что на сайте организации регулярно распространялись материалы, которые дискредитировали органы власти и Вооруженные силы России. Генпрокуратура также заявила, что руководство Sota media действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider – их деятельность тоже признана нежелательной на территории РФ. Кроме того, Sota media взаимодействует с иностранным агентом «Медиапроект «ОВД-инфо».