Генпрокуратура признала нежелательной организацию Sota media
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Sota media на территории страны. Это следует из сообщения ведомства.
«Публикуемые Sota media материалы представляют собой не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на сайте организации регулярно распространялись материалы, которые дискредитировали органы власти и Вооруженные силы России. Генпрокуратура также заявила, что руководство Sota media действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider – их деятельность тоже признана нежелательной на территории РФ. Кроме того, Sota media взаимодействует с иностранным агентом «Медиапроект «ОВД-инфо».
В марте Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Sota (иностранный агент). В апреле также были заблокированы сайты изданий «Полит.ру», The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-групп» за размещение недостоверной информации.