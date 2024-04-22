РКН заблокировал сайты The Moscow Post и «Русский криминал» из-за фейков
Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайты изданий «Полит.ру», The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-групп» за размещение недостоверной информации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.
Доступ к сайтам ограничен по ст. 15.3-2 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
12 апреля РКН уже сообщал о решении заблокировать сайт сетевого издания «Полит.ру», обвиняемого в неоднократном размещении недостоверной информации. 20 марта были заблокированы сайты издания Sota (признано иноагентом) и центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован).
В январе «Ведомости» писали, что Роскомнадзор в 2023 г. заблокировал более 558 000 сайтов и интернет-страниц. Из них более 73 500 интернет-страниц с фейками о специальной военной операции, что составляет примерно 13% от всех ссылок на противоправный контент.