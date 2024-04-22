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РКН заблокировал сайты The Moscow Post и «Русский криминал» из-за фейков

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайты изданий «Полит.ру», The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-групп» за размещение недостоверной информации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

Доступ к сайтам ограничен по ст. 15.3-2 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

12 апреля РКН уже сообщал о решении заблокировать сайт сетевого издания «Полит.ру», обвиняемого в неоднократном размещении недостоверной информации. 20 марта были заблокированы сайты издания Sota (признано иноагентом) и центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован).

В январе «Ведомости» писали, что Роскомнадзор в 2023 г. заблокировал более 558 000 сайтов и интернет-страниц. Из них более 73 500 интернет-страниц с фейками о специальной военной операции, что составляет примерно 13% от всех ссылок на противоправный контент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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