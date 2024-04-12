Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-издания «Полит.ру»

В январе «Ведомости» писали, что Роскомнадзор в 2023 г. заблокировал более 558 000 сайтов и интернет-страниц. Из них более 73 500 интернет-страниц с фейками о специальной военной операции, что составляет примерно 13% от всех ссылок на противоправный контент, следует из статистики ведомства, подготовленной по запросу редакции.