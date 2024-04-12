Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-издания «Полит.ру»
Роскомнадзор принял решение о блокировке сайта сетевого издания «Полит.ру», обвинив его в «неоднократном размещении недостоверной информации». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«За неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ, доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе в порядке, предусмотренном ст. 15.3-2 закона N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"», – говорится в сообщении.
«Полит.ру» работает с февраля 1998 г. и является одним из первых общественно-политических сетевых изданий России, зарегистрированных в качестве СМИ. Изначально входило в Zhurnal.ru, затем был выделено в отдельную компанию.
20 марта Роскомнадзор сообщил, что заблокировал также сайты издания Sota (признано иноагентом) и центра «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован).
В январе «Ведомости» писали, что Роскомнадзор в 2023 г. заблокировал более 558 000 сайтов и интернет-страниц. Из них более 73 500 интернет-страниц с фейками о специальной военной операции, что составляет примерно 13% от всех ссылок на противоправный контент, следует из статистики ведомства, подготовленной по запросу редакции.