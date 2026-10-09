Украина должна выплатить МВФ около $253 млн в начале октября

На 5 октября был запланирован платеж на 61,17 млн специальных прав заимствования (SDR) по программе расширенного финансирования EFF, а на 9 октября – еще 125,74 млн SDR в счет погашения задолженности по инструменту быстрого финансирования RFI. В общей сложности речь идет о 186,9 млн SDR, или примерно $253 млн по курсу фонда. Крупнейший платеж 9 октября составляет около $170 млн.