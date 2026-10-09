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Главная / Экономика /

Украина должна выплатить МВФ около $253 млн в начале октября

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около $253 млн по двум платежам в начале октября. Такие выплаты предусмотрены в графике МВФ для Украины.

На 5 октября был запланирован платеж на 61,17 млн специальных прав заимствования (SDR) по программе расширенного финансирования EFF, а на 9 октября – еще 125,74 млн SDR в счет погашения задолженности по инструменту быстрого финансирования RFI. В общей сложности речь идет о 186,9 млн SDR, или примерно $253 млн по курсу фонда. Крупнейший платеж 9 октября составляет около $170 млн.

5 октября сообщалось, что государственный и гарантированный государством долг Украины к концу июня достиг $211,6 млрд. Внешний госдолг составлял около $166 млрд, или 78,5% совокупного объема задолженности.

В августе Украина начала новый раунд переговоров с МВФ на фоне растущего дефицита финансирования. Тогда под вопросом находился очередной транш фонда почти на $700 млн. В 2026 г. МВФ одобрил для Украины новую четырехлетнюю программу поддержки объемом $8,1 млрд.

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