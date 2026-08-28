Bloomberg: Украина столкнулась с растущим дефицитом финансирования обороны

По данным агентства, дефицит бюджета Украины в 2027 г., вероятно, окажется выше прежних прогнозов, что потребует дополнительного финансирования со стороны Евросоюза. Последняя июньская оценка Международного валютного фонда (МВФ) предполагала дефицит на уровне 17,8% ВВП исходя из сценария завершения боевых действий в конце 2026 г. Поскольку конфликт продолжается, показатель пересмотрят в сторону повышения.