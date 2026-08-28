Bloomberg: Украина столкнулась с растущим дефицитом финансирования обороны
Украина сталкивается с углубляющимся дефицитом в финансировании обороны, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Киев при этом пытается сохранить доступ к миллиардам долларов помощи, обещанной западными партнерами.
По данным агентства, дефицит бюджета Украины в 2027 г., вероятно, окажется выше прежних прогнозов, что потребует дополнительного финансирования со стороны Евросоюза. Последняя июньская оценка Международного валютного фонда (МВФ) предполагала дефицит на уровне 17,8% ВВП исходя из сценария завершения боевых действий в конце 2026 г. Поскольку конфликт продолжается, показатель пересмотрят в сторону повышения.
Размер дополнительного дефицита и источники его покрытия пока не определены. Неясно также, как это скажется на программе МВФ, поскольку для продолжения финансирования долг страны должен оставаться устойчивым.
На этой неделе Киев начал новый раунд переговоров с МВФ. Если Украина не выполнит согласованные требования, она рискует лишиться почти $5 млрд совокупной помощи фонда и ЕС, пишет Bloomberg.
Одним из ключевых разногласий остается законопроект об отмене налоговой льготы для недорогих зарубежных посылок. МВФ считает эту меру необходимой для увеличения доходов бюджета и сокращения необязательного импорта, однако в Верховной раде пока нет достаточной поддержки инициативы.
Под угрозой находятся следующий транш МВФ почти на $700 млн и около $4 млрд помощи Евросоюза, которые Киев рассчитывал получить в третьем квартале. Европейские средства входят в пакет поддержки Украины объемом более $104 млрд на 2026–2027 гг.
На фоне растущего дефицита в Европе также вновь обсуждается возможность использования замороженных российских активов. Министры иностранных дел Испании, Польши, Нидерландов и Швеции призвали вернуться к этой инициативе из-за новых финансовых трудностей Украины.
27 августа стало известно, что государственный долг Украины на конец июля вырос до 9,572 трлн грн ($214,18 млрд), достигнув таким образом исторического максимума. Внешний долг составил 7,299 трлн грн ($163,34 млрд), внутренний долг – 2,011 трлн грн ($45 млрд). Гарантированный государством долг – 261,13 млрд грн ($5,84 млрд). По сравнению с показателями на конец июня 2026 г. объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 81,31 млрд грн ($2,56 млрд).