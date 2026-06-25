СК поддержал расширение конфискации имущества

С подобной инициативой выступил глава СК Александр Бастрыкин в конце 2025 г. Он заявлял, что следует обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое «хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба».