СК поддержал расширение конфискации имущества
Следственный комитет (СК) России поддерживает расширение конфискации имущества. Об этом объявил советник председателя СК РФ Александр Федоров на ПМЮФ.
«Применительно к отдельным категориям коррупционных деяний, обосновано возвращение к вопросу конфискации имущества как самостоятельного вида наказания», – сказал он.
По словам Федорова, если должностное лицо использовало публичные полномочия для незаконного обогащения, то общество вправе ожидать не только лишения свободы, но и полного изъятия всего нажитого им имущества. Поэтому СК предлагает инициировать возможность продолжения поиска преступных активов после завершения расследования основного уголовного дела.
С подобной инициативой выступил глава СК Александр Бастрыкин в конце 2025 г. Он заявлял, что следует обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое «хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба».
В марте этого года Бастрыкин призвал конфисковывать все имущество за коррупцию.