Путин подписал закон о списании просроченных кредитов участников спецоперации
Президент России Владимир Путин подписал закон, который прекращает обязательства по просроченным кредитам для участников специальной военной операции, заключивших контракт с 1 мая 2026 г. на срок не менее года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон распространяется на военнослужащих и их супругов. Списание долгов возможно при условии, что судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу или исполнительный лист был выдан/предъявлен к исполнению до 1 мая 2026 г. Совокупный размер обязательств не должен превышать 10 млн руб.
Новый закон освобождает участников спецоперации, заключивших контракт после 1 мая, от погашения просроченных кредитов. Прежнее законодательство позволяло списать долги тем, кто заключил контракт не ранее 1 декабря 2024 г. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Участники СВО и их супруги освобождаются от обязательств по кредитным договорам, по которым до 1 декабря 2024 г. был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство. Теперь условие о дате судебного акта сохраняется, но дата заключения контракта сдвинута на 1 мая 2026 г.
С 2024 г. в России последовательно расширяются меры поддержки участников спецоперации по кредитным обязательствам. В ноябре 2024 г. Путин подписал закон о списании просроченных кредитов до 10 млн руб. для заключивших контракт с 1 декабря 2024 г. В декабре 2024 г. президент продлил кредитные каникулы для участников СВО и членов их семей до конца 2025 г.