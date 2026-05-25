Путин подписал закон о списании просроченных кредитов участников спецоперации

С 2024 г. в России последовательно расширяются меры поддержки участников спецоперации по кредитным обязательствам. В ноябре 2024 г. Путин подписал закон о списании просроченных кредитов до 10 млн руб. для заключивших контракт с 1 декабря 2024 г. В декабре 2024 г. президент продлил кредитные каникулы для участников СВО и членов их семей до конца 2025 г.