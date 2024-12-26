Путин подписал закон о продлении кредитных каникул участникам спецоперации
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении кредитных каникул для участников спецоперации и членов их семей, следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.
Мера продлена с 31 декабря 2024 г. до 31 декабря 2025 г.
Заемщик не позднее 31 декабря 2025 г. имеет право обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение им своих обязательств на льготный период.
Поправки вносятся в закон «О внесении изменений в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, лицами, участвующими в специальной военной операции, а также членами их семей».
23 ноября президент подписал закон о списании участникам спецоперации кредитных долгов. Согласно правилу, списанию подлежат только те кредиты, по которым до 1 декабря 2024 г. был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство. Сумма просроченных кредитов не должна превышать 10 млн руб.