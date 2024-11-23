Путин подписал закон о списании участникам спецоперации кредитных долгов

По состоянию на ноябрь 2024 г. военные в зоне спецоперации на Украине могут рассчитывать на такие виды финансовой поддержки, как денежное довольствие в размере не менее 195 000 руб. в месяц, единовременная денежная выплата в 195 000 руб. Мобилизованным также положена социальная выплата – 158 000 руб. в месяц. В случае легкого ранения размер компенсации составляет 1 млн руб., при тяжелом – 3 млн руб., при травме – от 100 000 руб.