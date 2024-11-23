Путин подписал закон о списании участникам спецоперации кредитных долгов

Путин подписал закон о списании участникам спецоперации кредитных долговИм простят займы до 10 млн рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации от выплаты просроченных кредитов до 10 млн руб. Это следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Согласно положениям закона, обязательства по кредитным договорам прекращаются для мобилизованных, призывников – кроме курсантов военных училищ и вузов, а также для заключивших контракт с ВС России с 1 декабря 2024 г. Правила также распространяются на жен участников спецоперации.
Списанию подлежат только те кредиты, по которым до 1 декабря 2024 г. был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство. Сумма просроченных кредитов не должна превышать 10 млн руб.
По состоянию на ноябрь 2024 г. военные в зоне спецоперации на Украине могут рассчитывать на такие виды финансовой поддержки, как денежное довольствие в размере не менее 195 000 руб. в месяц, единовременная денежная выплата в 195 000 руб. Мобилизованным также положена социальная выплата – 158 000 руб. в месяц. В случае легкого ранения размер компенсации составляет 1 млн руб., при тяжелом – 3 млн руб., при травме – от 100 000 руб.
20 августа «РИА Новости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который позволит списать кредиты и долги за жилищно-коммунальные услуги участникам спецоперации в случае получения военными госнаград, гибели или увольнения со службы по возрасту, состоянию здоровья или истечению контракта.