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Путин подписал закон о списании участникам спецоперации кредитных долгов

Им простят займы до 10 млн рублей
Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации от выплаты просроченных кредитов до 10 млн руб. Это следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно положениям закона, обязательства по кредитным договорам прекращаются для мобилизованных, призывников – кроме курсантов военных училищ и вузов, а также для заключивших контракт с ВС России с 1 декабря 2024 г. Правила также распространяются на жен участников спецоперации.

Списанию подлежат только те кредиты, по которым до 1 декабря 2024 г. был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство. Сумма просроченных кредитов не должна превышать 10 млн руб.

По состоянию на ноябрь 2024 г. военные в зоне спецоперации на Украине могут рассчитывать на такие виды финансовой поддержки, как денежное довольствие в размере не менее 195 000 руб. в месяц, единовременная денежная выплата в 195 000 руб. Мобилизованным также положена социальная выплата – 158 000 руб. в месяц. В случае легкого ранения размер компенсации составляет 1 млн руб., при тяжелом – 3 млн руб., при травме – от 100 000 руб.

20 августа «РИА Новости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который позволит списать кредиты и долги за жилищно-коммунальные услуги участникам спецоперации в случае получения военными госнаград, гибели или увольнения со службы по возрасту, состоянию здоровья или истечению контракта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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